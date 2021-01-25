الإصابات تقترب من 100 مليون.. هلع عالمي من السلالات المتحورة لكورونا

تصاعد الاستنفار الدولي لمواجهة السلالات المتحورة “الأكثر فتكا” من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عبر العودة للعزل التام أو تشديد الإجراءات الوقائية. وفيما اقترب عدد ضحايا الجائحة من 100 مليون عالميا، واصلت دول عديدة حملات التطعيم ضد الفيروس، حيث تواصل الاستنفار الدولي لمواجهة ظهور سلالات جديدة للفيروس، إذ أعلن كبير المستشارين الطبيين للحكومة الفرنسية أن بلاده قد تحتاج لتطبيق عزل عام ثالث ربما مع بدء العطلة المدرسية الشهر المقبل.

وقال جان فرانسوا دلفريسي، رئيس المجلس العلمي، الذي يقدم المشورة للحكومة بشأن التصدي للجائحة لمحطة “بي إف إم تي في” (BFMTV) “ربما نحتاج إلى التوجه نحو العزل. سواء كان ذلك يتطلب فرض قيود صارمة للغاية مثل القيود الأولى في آذار، أو تطبيق شكل أكثر ليونة مثل تشرين الثاني، فهذا قرار سياسي”.

من جهته، قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إنه ليس من المؤكد تماما أن ارتفاع معدل الوفيات مرتبط بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا؛ لكنه أكد أنها أسرع انتشارا.

ولم يستبعد هانكوك فرض قيود جديدة على الحدود؛ بسبب القلق من سلالات جديدة لم تكتشف بعد، مشددا على أن الطريق ما يزال طويلا أمام رفع الإغلاق العام، بسبب العدد الكبير للوفيات والضغط الهائل على المستشفيات.

وحتى يوم أمس، بلغت أعداد الإصابات 99 مليونا و520 ألفا و105 إصابات، بحسب موقع “ورلد ميتر” (worldmeter). وفي الوقت الذي تخطت فيه أعداد الوفيات حاجز المليونين و134 ألفا، بلغت أعداد المتعافين 71 مليونا و534 ألفا و866 حالة تعاف.

وما تزال الهند تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات بـ10 ملايين و668 ألفا و332 إصابة، وهي الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات بأكثر من 153 ألف وفاة.

وتليها في أعداد الإصابات البرازيل بـ8 ملايين و816 ألفا و254 إصابة، مسجلة 216 ألفا و475 وفاة، لتحتل المرتبة الثانية عالميا في أعداد الوفيات بعد الولايات المتحدة.

في غضون ذلك، أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (67 عاما)، الأحد، أن نتيجة الاختبارات أثبتت إصابته بالفيروس، مشيرا إلى أن أعراضه خفيفة، وأنه سيبقى متفائلا. وكتب أوبرادور، الذي نادرا ما يضع كمامة في الأماكن العامة، والذي واصل معظم أنشطته خلال الجائحة “كما هو الحال دائما، أنا متفائل”.

وكان زعماء آخرون أصيبوا أيضا بالفيروس بينهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والبرازيلي جايير بولسونارو، والفرنسي إيمانويل ماكرون.

من جهته، أعلن وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، إصابته بالفيروس. وقال في تدوينة “أثبتت التحاليل التي أجريتها إصابتي بكوفيد-19، رغم اتخاذي لجميع الاحتياطات اللازمة، واحترامي للبروتوكول الصحي”.

وأضاف على صفحته في فيسبوك أن “ما يشعر به من أعراض قاسية للمرض، يجعله عاقدا العزم على توفير اللقاح لأبناء بلده”.