الرئيس الصيني يحذر من اندلاع حرب باردة جديدة

حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم من اندلاع حرب باردة جديدة لا يمكن أن تؤدي إلا إلى طريق مسدود، ودافع عن التعددية والعولمة، كما فعل في المنتدى نفسه قبل أربع سنوات، قبيل وصول دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة.

وقال شي خلال افتتاحه اليوم منتدى دافوس الاقتصادي المنعقد عبر الفيديو بسبب جائحة كورونا: إن العالم يشهد تغيرات غير مسبوقة منذ قرن ويمر بعصر من التنمية والتحولات الكبرى، مؤكداً أن المقاربة الخاطئة الداعية إلى الاستقطاب والمجابهة سواء كان شكلها حرباً باردة او ساخنة أو تجارية او تكنولوجية ستضر بمصالح دول العالم ورفاهية شعوبها في نهاية المطاف.

ووجه الرئيس الصيني تحذيراً إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، من “مغبة مواصلة سياسة سلفه حيال بكين خصوصاً تجارياً وتكنولوجياً”، وأضاف: “تشكيل مجموعات أو إطلاق حرب باردة جديدة، ونبذ الآخرين أو تهديدهم أو ترهيبهم، وفرض انقسامات أو عقوبات أو تعطيل شبكات التموين بهدف العزل، سيساهم في دفع العالم إلى الانقسام وحتى المواجهة”. وأضاف: “المواجهة ستوصلنا إلى طريق مسدود”، ولفت إلى أن العالم المنقسم غير قادر على التغلب على التحديات المشتركة التي تقابل البشرية، منبها إلى أن “المواجهة ستقود البشرية إلى طريق مسدود”، وأضاف: لقد أثبتت تجاربنا مراراً وتكراراً أن سياسة إفقار الجار والعمل الانفرادي واللجوء إلى الانعزالية المتغطرسة محكوم عليها بالفشل حتماً، داعياً إلى العمل على إقامة مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.

وشدد شي على أهمية التزام المجتمع الدولي بمفهوم التعاون القائم على المنفعة المتبادلة وضمان الحقوق المتساوية في التنمية لجميع البلدان وتعزيز المنافسة الصحية على أساس عادل ومنصف للارتقاء بمستويات التنمية لكل الأطراف “بدلا من التناحر والتصارع المميت”.

وحث شي على تعزيز التقاليد والتطلع إلى المستقبل لدعم التعددية، قائلاً: إن “دعم التعددية في القرن الـ 21 يتطلب منا تعزيز تقاليدها الجيدة واتخاذ وجهة نظر جديدة والتطلع إلى المستقبل”، مشيراً إلى حاجة العالم لإصلاح نظام الحوكمة العالمي وتحسينه على أساس مشاورات مكثفة وبناء توافق، وأضاف: إنه “ينبغي حكم المجتمع الدولي بما يتفق مع قواعد وإجماع تتوصل إليه جميع الدول، بدلاً من دولة واحدة أو بضع دول تصدر الأوامر”.

يذكر أن منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يعقد بشكل سنوي في منتجع مدينة دافوس الصغيرة الواقعة على ارتفاع 1560 متراً، وهي المدينة الأعلى في أوروبا، حيث يعد المنتدى نقطة التقاء لأهم الشخصيات في العالم في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والفنية لمناقشة أهم القضايا الاقتصادية الدولية وطرح حلول لها.

في سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية الصينية مجدداً أن وجود القوات الأمريكية في بحر الصين الجنوبي لا يخدم السلام في هذه المنطقة.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان قوله للصحفيين اليوم رداً على دخول مجموعة حاملة طائرات أمريكية إلى بحر الصين إن “الولايات المتحدة كثيراً ما ترسل طائرات وسفناً إلى بحر الصين الجنوبي لاستعراض قوتها لكن ذلك لا يخدم السلام والاستقرار في تلك المنطقة”.

وكان الجيش الأمريكي أعلن يوم السبت الماضي أن مجموعة حاملة الطائرات تيودور روزفلت دخلت بحر الصين الجنوبي لتعزيز ما سماه “حرية البحار” وذلك بعد أيام قليلة من تولي جو بايدن الرئاسة.