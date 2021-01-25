“كوفيد 19” يوسّع الهوة بين الدول الغنية والفقيرة.. وتحذيرات من احتكار اللقاحات

شكل وباء كورونا أزمة كارثية على الدول الأكثر فقراً في العالم، ففي العام الماضي ارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع للمرة الأولى منذ عقدين، بمقدار 90 مليونا، وفقا للبنك الدولي، فيما كشفت دراسة جديدة أن الفشل في توزيع لقاح “كوفيد-19” على البلدان الفقيرة سيؤدي إلى دمار اقتصادي عالمي، وستتأثر البلدان الغنية بنفس القدر تقريباً مثل تلك الموجودة في العالم النامي.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية إنه في السيناريو الأكثر تطرفاً – مع تلقيح الدول الغنية بالكامل بحلول منتصف هذا العام، وإغلاق الدول الفقيرة إلى حد كبير- خلصت الدراسة إلى أن الاقتصاد العالمي سيتعرض لخسائر تتجاوز 9 تريليون دولار، وهو مبلغ أكبر من الناتج السنوي لليابان وألمانيا مشتركتين.

وفي سيناريو أكثر احتمالاً، حيث تقوم البلدان النامية بتلقيح نصف سكانها بحلول نهاية العام، سيستمر الاقتصاد العالمي في استيعاب ضربة تتراوح بين 1.8 تريليون دولار و3.8 تريليون دولار.

ووجدت الدراسة، التي أجرتها غرفة التجارة الدولية، أن استمرار انتشار الوباء في البلدان الفقيرة من المرجح أن يكون أسوأ بالنسبة للصناعات التي تعتمد بشكل خاص على الموردين في جميع أنحاء العالم، من بينها السيارات والمنسوجات والبناء والبيع بالتجزئة، حيث يمكن أن تنخفض المبيعات بأكثر من 5 في المئة.

وقد قام اقتصاديون بفحص البيانات التجارية عبر 35 صناعة في 65 دولة لتقييم الآثار الاقتصادية لتوزيع اللقاحات غير المتكافئ.

يأتي ذلك فيما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن معدلات الوفيات أقل بكثير في البلدان النامية منها في البلدان المتقدمة، لكن الواقع الاقتصادي للوباء هو من يصنع الفارق.

ووفقا للباحثة في جامعة “ييل” بيني غولدبرغ وتريستان ريد من البنك الدولي، فإن البلدان الناشئة أصغر سنا وبالتالي أقل عرضة للتأثر: 2٪ فقط من سكان إثيوبيا و6٪ من البيرو تزيد أعمارهم عن 70 عاما، مقارنة بـ17.5٪ في إيطاليا.

أما بالنسبة للسمنة فهي أقل شيوعا في البلدان الناشئة، فهي تؤثر على 2٪ فقط من سكان فيتنام و1% من سكان غانا، بينما تؤثر على 36٪ من الأمريكيين.

ومن بين الأسواق الناشئة، يتوقع البنك الدولي أن ينمو نصيب الفرد من الدخل في شرق آسيا بنسبة 6.8% هذا العام.

في المقابل، تبدو التوقعات بالنسبة للمناطق الأخرى أكثر قتامة، إذ لا يتوقع البنك الدولي سوى 2.8% نمو للفرد في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي هذا العام، و2.1% في جنوب آسيا و0.1% في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مما يتركهم جميعا خلف مستويات ما قبل الوباء.

وفي أمريكا اللاتينية وإفريقيا جنوب الصحراء، سيكون الدخل، في عام 2022، أقل مما كان عليه عام 2011، حسب تقديرات البنك الدولي.

وهذا يعني أن الفجوة بين البلدان الأكثر ثراء والعديد من البلدان الأكثر فقرا قد اتسعت خلال العقد الماضي، بدلا من أن تضيق.