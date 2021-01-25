لأول مرة منذ 3 أشهر.. أقل حصيلة إصابات يومية بكورونا في روسيا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا عن تسجيل أقل حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا منذ 3 تشرين الثاني الماضي، حيث بلغت 19290 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الاثنين، أن 19003 أشخاص تعافوا وتماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت السلطات الصحية في روسيا ما مجموعه 3 ملايين و738690 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الوباء، وتعافى من الإصابة 3 ملايين و150763 شخصا، وتوفي 69918 شخصا، بواقع زيادة 456 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 84 إقليما روسيا، وكان أكثرها في العاصمة موسكو (2382 إصابة)، تليها سانت بطرسبورغ (2116 إصابة)، ثم ضواحي موسكو (1163 إصابة).

وأجرت السلطات الصحية في روسيا حتى اليوم نحو 100 مليون فحص واختبار للكشف عن المصابين بفيروس كورونا.

وسجلت روسيا في الأسابيع الماضية تراجعا تدريجيا في وتيرة تفشي الوباء، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في كانون الاول الماضي باستخدام لقاح “سبوتنيك V”، وهو أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

وفي هذا السياق، أثبتت الأبحاث والتجارب التي قام بها علماء في مجال المناعة في فنزويلا على اللقاح الروسي “سبوتنيك V” عدم ظهور آثار جانبية خطيرة لدى المتطوعين الذين تناولوا جرعة أو جرعتين من الدواء.

وقال العالم في مجال المناعة، ألكسيس إيبوليتو غارسيا، الذي يشرف على الأبحاث حول لقاح “سبوتنيك V” في فنزويلا، إنه لم تُسجل أي آثار جانبية خطيرة لدى المتطوعين الذين تم تطعيهم.

وأوضح غارسيا في كلمة نُشرت في صفحة الرئيس نيكولاس مادورو، على موقع “يوتيوب”، أن هناك تقارير عن آثار جانبية خفيفة مثل الصداع وألم في موقع الحقن، ولم يتم تسجيل آثار جانبية خطيرة أو حالات وفاة بين المتطوعين، مشيرا إلى أن ذلك ينطبق أيضا على بقية التجارب والأبحات التي تم إجراؤها في بلدان أخرى، مثل روسيا والأرجنتين.

ووفقا لعالم المناعة، تم اختيار 300 شخص للمشاركة في تجربة اللقاح الروسي في فنزويلا، وقد تلقى بالفعل أكثر من 200 منهم الجرعة الأولى وتلقى 40 جرعتين.

ووقعت فنزويلا عقدا مع روسيا لشراء “سبوتنيك V”، ومن المنتظر أن تحصل فنزويلا على الدفعة الأولى المكونة من 10 ملايين جرعة في المستقبل القريب للبدء الفوري في عمليات التطعيم الجماعي.

يأتي ذلك فيما أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 99 مليون حالة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 2.1 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 99.152.014، وإجمالي الوفيات 2.128.721.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس عند 419204 حالات، وإجمالي الإصابات فيها بلغ 25.123.857.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات عند 217037، وإجمالي الإصابات 8.844.577.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 153339، وإجمالي إصابات 10.654.533.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات عالميا عند 149614، وإجمالي الإصابات عند 1.752.347.

وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات عند 98129، وإجمالي إصابات 3.657.857.

وسادسا إيطاليا عند إجمالي وفيات 85461، وإجمالي إصابات 2.466.813.

وفي المرتبة السابعة فرنسا بإجمالي وفيات عند 73190، وإجمالي إصابات عند 3.112.055.

وفي المرتبة الثامنة روسيا بإجمالي وفيات 68397، وإجمالي إصابات عند 3.679.247.

تلتها إيران بإجمالي وفيات 57383، وإجمالي الإصابات 1.372.977.

وفي المرتبة العاشرة إسبانيا بإجمالي وفيات 55441، وإجمالي إصابات عند 2.499.560.