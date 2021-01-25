مسيرات شعبية في اليمن تنديداً بالعدوان السعودي والحصار على الشعب اليمني

انطلقت في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى مسيرات جماهيرية حاشدة تحت عنوان (الحصار والعدوان الأمريكي جرائم إرهابية) للتنديد باستمرار العدوان السعودي والحصار على الشعب اليمني والدعوة إلى وقفهما فيما ستنظم في وقت لاحق اليوم حملة دولية مناهضة للعدوان والحصار.

ووفقاً لموقع المسيرة نت اليمني فقد حمل المشاركون في المسيرات في محافظة صعدة لافتات كتبت عليها شعارات تندد بالسياسة الأمريكية في المنطقة ورافضة لجرائم العدوان السعودي على اليمن وداعية إلى مقاطعة المنتجات الأمريكية.

كما ردد المشاركون هتافات تؤكد أن الشعب اليمني لن يخضع ولن يستسلم أو ينهار مؤكدين أن “أمريكا هي أم الإرهاب ودولة عدوانية وهي سبب الحرب والعدوان على بلادهم”.

في غضون ذلك ينظم ناشطون حول العالم اليوم حملة دولية مناهضة للعدوان والحصار على اليمن وذلك بالتزامن مع مسيرات الغضب في المحافظات اليمنية للدعوة إلى وقف العدوان السعودي على الشعب اليمني.

وسينظم الناشطون المظاهرات في عشرات العواصم حول العالم منها واشنطن ولندن وباريس وغيرها للدعوة إلى وقف العدوان على اليمن كما ستنظم حملات تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) واجتماع موسع على شبكة الانترنت لأكثر من 700 شخص من 620 منظمة على مستوى العالم للوقوف ضد العدوان.

وحددت اللجان المنظمة للمسيرات في المحافظات اليمنية 24 ساحة كبرى في العاصمة صنعاء و14 محافظة أخرى للمسيرات داعية أحرار وشرفاء الشعب اليمنى إلى المشاركة الواسعة فيها.

وأكدت هذه اللجان أن الشعب اليمنى لن ينكسر ولن يوهن عزمه وصلابته وصموده في وجه العدو مهما كانت التحديات مشددة على أن العدوان السعودي والحصار يعتبران من أكبر الجرائم الإرهابية.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ آذار 2015 مستخدماً كل أنواع الأسلحة ما أوقع عشرات آلاف الضحايا المدنيين ودماراً هائلاً في البنى التحتية كما تسبب الحصار الواسع الذي يفرضه هذا النظام بمأساة إنسانية كبيرة وحرمان الشعب اليمني من احتياجاته الأساسية من أدوية وأغذية.