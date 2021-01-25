ميليشيا “قسد” تواصل حصار أحياء الحسكة وتختطف معلمين من الشدادي

فيما تواصل ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي حصار الأحياء في مركز مدينة الحسكة وتمنع دخول الآليات والمواد التموينية والغذائية وصهاريج المياه لليوم الثاني عشر على التوالي، أقدم مرتزقتها على اختطاف عدد من المعلمين من مدينة الشدادي واقتادتهم إلى معسكرات التجنيد القسري.

وذكرت مصادر محلية أن مسلحين من ميليشيا قسد داهموا أحياء في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي وقاموا باختطاف عدد من المعلمين واقتادوهم إلى معسكرات التجنيد القسري لزجهم في القتال بصفوفها.

في الأثناء، واصلت قوات الاحتلال الأمريكي انتهاكاتها القوانين الدولية وأدخلت المزيد من الأسلحة ومواد لوجستية إلى قواعدها غير الشرعية في ريف الحسكة الجنوبي.

وذكرت مصادر أهلية في الحسكة أن طائرة حوامة تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي نقلت أسلحة وذخيرة ومواد لوجستية إلى قواعدها في مدينة الشدادي بالريف الجنوبي لتعزيز وجودها في المنطقة.

إحباط محاولة تفجير دراجة نارية مفخخة وسط درعا

يأتي ذلك فيما أحبطت وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري محاولة تفجير دراجة نارية بعبوة ناسفة وضعت أمام محطة محروقات الشعب وسط مدينة درعا كما أحبطت محاولة أخرى لزرع عبوة بسيارة في حي شمال الخط دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

قائد شرطة المحافظة العميد ضرار الدندل قال إن عناصر في الجيش اشتبهوا صباحاً بأحد الأشخاص كان يضع عبوة ناسفة بأسفل سيارة مركونة في حي شمال الخط وأطلقوا النار عليه ما أسفر عن مقتله مشيراً إلى أنه تم تفجير العبوة في مكانها نظراً لعدم قابليتها للتفكيك دون وقوع أي إصابات.

وأضاف إنه في حدود الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً ركن مجهول دراجة نارية مفخخة بعبوة ارتجاجية لا تفكك قرب محطة محروقات الشعب وسط المدينة وتم تفجيرها من قبل عناصر الهندسة بعد إبعاد المواطنين عن الموقع وتأمين المكان مشيراً إلى عدم وقوع أي إصابات بشرية بينما وقعت أضرار مادية محدودة في المكان.