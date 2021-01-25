244 ضبطاً حراجياً في الغاب

حماة – منير الأحمد

نظّمت مديرية الموارد الطبيعية في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب خلال العام الماضي 244 ضبطاً حراجياً متنوعاً.

وذكر مدير الموارد الطبيعية في الهيئة فايز المحمد لـــ”البعث” أن الضبوط تنوّعت ما بين قطع الأشجار والتشويه والتفحيم والتعدي على الغابات، إضافة إلى ضبوط خاصة بالحرائق التي نشبت العام الماضي، مبيناً أن عدد الحرائق بلغ 46 حريقاً في الأراضي الحراجية على مساحة تُقدّر بنحو 30 ألف دونم، أما الحرائق التي نشبت في الأراضي الزراعية فتجاوزت الـ500 حريق.

ولفت المحمد إلى أن هيئة تطوير الغاب أعادت تحريج 60 هكتاراً من المواقع الحراجية والغابات التي تعرّضت للحرائق والقطع العشوائي خلال السنوات الأخيرة، مبيناً أن عمليات التحريج تضمّنت غرس أنواع مختلفة من الحراج، كالصنوبر الثمري والبروتي والسرو والغار والبلوط، فيما تضمنت خطة التحريج للموسم الحالي زراعة 340 هكتاراً، إضافة إلى زراعة 25 هكتاراً على أطراف المواقع الحراجية في بلدتي الفريكة وأبو كيفلون.