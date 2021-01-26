أندية الريف بلا دعم مالي والإعانة السنوية لا تكفي ثمن “بيجامة” لاعب؟

ريف دمشق- علي حسون

يستحيل أن نتطرق إلى واقع ناد في ريف دمشق ولا نعرّج على غياب الدعم المالي، وإهمال المعنيين في اللجنة التنفيذية بالمحافظة، في الوقت الذي تزخر أندية الريف بخامات وأبطال رياضيين على مستوى الألعاب جميعاً، حيث تعتمد الأندية على متبرعين في عملية التمويل، وتغطية نفقات الألعاب من حسابها الشخصي، ومن تبرعات بعض الخيرين والمحبين للنادي.

وكي لا نظلم اللجنة التنفيذية في المحافظة فهي تقدم مساعدة تدخل في حساب النادي 75 ألف ليرة سنوياً، ما يثير الدهشة في ظل هذه الظروف والغلاء، لاسيما أن المبلغ يذهب إلى أجور التحكيم، كما بيّن لـ “البعث” رئيس نادي جديدة عرطوز لؤي ياغي، موضحاً أن النادي يدفع 18 ألفاً على كل ساعة ونصف من التدريب لكل الفئات بكرة القدم على أرض ملعب عرطوز كون نادي الجديدة من دون ملعب ولا منشأة ولا حتى مقر.

وعلى سيرة الملعب فقد كشف ياغي معاناة النادي مع قصة الملعب، والموافقة المبدئية المتخذة من المحافظة من أجل إنشاء ملعب، فبعد أن باشرت البلدية بتعزيل وتجريب الأرض بناء على الموافقة السابقة، والكشف الأولي بقيمة 35 مليون ليرة، فوجىء النادي بتوقف عملية الصرف بذريعة أن الموافقة تعود للعام الماضي، علماً أن قيمة إحداث الملعب تقدر بـ 225 مليون ليرة، وعائداته ستكون للبلدية بشكل كامل، حيث إن النادي لا يستفيد إلا في ساعات التدريب فقط، وفق كلام رئيس النادي.

وحول فريق كرة القدم ومشاركته بالدرجة الثانية، أشار ياغي إلى نية النادي استقدام مدرب له باع طويل بالتدريب، والتعاقد مع لاعبين لديهم خبرة من الدرجة الأولى، مع استعارة لاعبين من أندية الدرجة الممتازة من أجل تحقيق الطموح، والصعود إلى الدرجة الأولى.

أما عن الألعاب الفردية فلفت ياغي إلى مشاركات عديدة في لعبة الشطرنج والكاراتيه والتايكوندو، حيث هناك نتائج إيجابية، وتم انتقاء لاعبين من أجل تمثيل المنتخبات الوطنية، علماً أن جميع النفقات على المشاركات من لباس وغيره على نفقة المتبرع، ويأمل ياغي من المحافظة تقديم الدعم للنادي، وخاصة ما يتعلق بموضوع الملعب كونه ضرورة ملحة للنادي، لاسيما أن تبعية الملعب ستكون للبلدية كونه يعد مشروعاً استثمارياً.