ضيف غير متوقع في خزانة مطبخ

عثرت سيدة على ضيف غريب ورائع في آن معاً، إذ تفاجأت بوجود حيوان “بوسوم” داخل خزانة مطبخها، وقدّمت للزائر بسكويتاً أسترالياً كلاسيكياً. ووجدت المرأة “البوسوم” جالساً بهدوء وأدب، بين فناجين الشاي في مزرعتها في الأدغال الأسترالية، ونشرت مقطع الفيديو عبر موقع تيك توك، وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقبل البوسوم بلطف عرض السيدة، التي قدّمت له البسكويت، وحمله بيديه الصغيرتين، ثم بدأ بتناوله وقضمه برفق، ويُظهر مقطع الفيديو، الذي حمل عنوان “مرحباً يا سيدي، هل يمكنني أن أقدم لك بسكويتاً”، متعة واحدة في الحياة الريفية الأسترالية.

واعترفت السيدة التي تعمل كمزارعة بأن حيوان البوسوم قد كسر بعض الأكواب، لكنها قالت: “جاذبيته جيدة أكثر بما يكفى، وأعتبرتها كاعتذار”، فيما مازحها أحد الأشخاص قائلاً: “قدمي للحيوان الصغير فنجاناً من الشاي، فما الذي يمكن أن يكون مرافقاً لطيفة للوجبة الخفيفة”؟.

وغالباً ما يتخذ البوسوم مكاناً للإقامة على أسطح المنازل، وتمّ العثور على حيوانات البوسوم في جميع أنحاء الأجزاء الشرقية والشمالية من أستراليا، وكذلك بعض المناطق الغربية وتسمانيا وعدد من الجزر البحرية، ويمكن للحيوان الظريف أن يعيش في البيئات الريفية والحضرية لأنه معتاد على تناول العلف إلى جانب حبه الشديد لأشجار الفاكهة وحدائق الخضراوات.