نهائي مبكر بين الجارين انتر وميلان.. وليفربول يصطدم بتوتنهام

تتجدد اليوم منافسات المسابقات الأوروبية المحلية، سواء بطولات الدوري أو الكؤوس، والبداية كالعادة من مهد الكرة انكلترا، حيث ينتظر عشاق الساحرة المستديرة قمة الجولة العشرين من الدوري الانكليزي الممتاز بين ليفربول الرابع ومضيفه توتنهام الخامس، فبعد هزيمته في كأس الاتحاد أمام مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لاثنين، وهزيمته المفاجئة في الجولة الماضية من الدوري أمام بيرنلي بهدف نظيف، سيكون على كتيبة يورغن كلوب تحقيق الفوز لمصالحة الجماهير، وضمان البقاء في المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

على المقلب الآخر، يدخل توتنهام وعينه على نقاط المباراة الثلاث لتحسين مركزه ومتابعة نتائجه المميزة، فهو لم يخسر في آخر خمس مباريات له في كافة المسابقات، وتعادل مرة واحدة.

في ايطاليا تتوجه الأنظار إلى ملعب سان سيرو مسرح قمة الدور ربع النهائي من كأس ايطاليا في مباراة وصفت بالنهائي المبكر بين الجارين الغريمين ميلان وانتر، ويكتسب الديربي هذه المرة إثارة أكبر، فالظروف والأوضاع التي يمر بها الفريقان تجعل هزيمة أي منهما إنذاراً بانهيار موسم كامل، فميلان تلقى هزيمة ثقيلة من أتلانتا في الجولة الماضية على الملعب نفسه بثلاثية في الدوري، وحالفه الحظ بتعادل انتر مع أودينيزي سلباً، ما جعله يحافظ على الصدارة بفارق نقطتين، وانتهى الديربي الأخير الذي جمع بين الفريقين هذا الموسم ولكن لحساب الدوري بفوز ميلان في مباراة كان بطلها الأول السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، ما يعطي هذه المباراة نكهة ثأرية.

اسبانياً تفتتح اليوم الثلاثاء منافسات الدور 16 من كأس الملك، وتبرز مباراة واحدة بين باقي المباريات بين اشبيلية وفالنسيا، ويشترك الفريقان بحصولهما على 13 لقباً في المسابقة، حيث نجح الأندلسيون في اجتياز الجولتين الأوليين من البطولة بتغلبهم على سيوداد دي لوسينا، وليناريس ديبورتيفو، ثم جاء الفوز الصعب على ليغانيس في الدور الثالث بهدف نظيف، أما فالنسيا البعيد كل البعد عن المنافسة في الدوري فسيحاول استغلال الفرصة الأخيرة لإنقاذ موسمه، وسيدخل المباراة وهدفه الثأر من آخر لقاء جمع الفريقين نهاية العام الماضي، والذي انتهى بفوز اشبيلية بهدف نظيف لحساب الدوري.

الدوري الانكليزي (الجولة 20)

مباريات اليوم: كريستال بالاس- وست هام، نيوكاسل- ليدز يونايتد، 8 مساء، وست بروميتش ألبيون- مانشستر سيتي، ساوثامبتون- أرسنال، 10.15 مساء.

مباريات الغد: بيرنلي- أستون فيلا، تشيلسي- ولفرهامبتون، 8 مساء، برايتون- فولهام 9.30 مساء، ايفرتون- ليستر سيتي، مانشستر يونايتد- شيفيلد، 10.15 مساء.

مباريات الخميس: توتنهام- ليفربول 10 مساء.

كأس ايطاليا (الدور ربع النهائي)

مباريات اليوم: انتر- ميلان 9.45 مساء.

مباريات الغد: أتلانتا- لاتسيو 6.45 مساء، يوفنتوس- سبال 9.45 مساء.

مباريات الخميس: نابولي- سبيزيا 10 مساء.

كأس ملك اسبانيا (الدور 16)

مباريات اليوم: بلد الوليد- ليفانتي 8 مساء، ريال بيتيس- ريال سوسييداد، جيرونا- فياريال، 10 مساء.

مباريات الغد: اشبيلية- فالنسيا 8 مساء، رايو فاليكانو- برشلونة، ألميريا- أوساسونا، 10 مساء.

مباريات الخميس: نافالكارنيرو- غرناطة 8 مساء، ديبورتيفو ألكويانو- أتلتيك بلباو 10 مساء.

أرقام وإحصائيات

– خسر ليفربول مرة واحدة فقط من آخر 15 مباراة له أمام توتنهام في الدوري الانكليزي .

– التقى انتر وميلان 172 مرة، فاز ميلان في 51 مباراة، بينما انتصر انتر في 66 مباراة، وانتهت 55 مباراة بالتعادل، وسجل ميلان في شباك الانتر 221 هدفاً، بينما سجل لاعبو الانتر في شباك ميلان 242 هدفاً.

– تواجه اشبيلية وفالنسيا 54 مرة، فاز فيها الأندلسيون 19 مرة، فيما انتصر الخفافيش 25 مرة، وكان التعادل في 10 مناسبات.

– أكبر فوز لاشبيلية على فالنسيا كان (3-0) في الليغا موسم 2007، أما أكبر فوز لفالنسيا على اشبيلية فهو (4-0) وتحقق موسم 2017، وفي الليغا أيضاً.