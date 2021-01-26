125 ألف كتاب مدرسي ودورة تأهيل بالقنيطرة

القنيطرة- محمد غالب حسين

قام فرع المؤسسة العامة للطباعة بمحافظة القنيطرة بتأمين الجزء الثاني من الكتاب المدرسي المجاني لطلاب التعليم الأساسي لجميع مدارس المحافظة، وتم تسليمه لمستودعات الكتب المدرسية الرئيسة والفرعية للمدارس، لتكون الكتب بين يدي الطلاب باليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني.

وبيّن مدير فرع المؤسسة يوسف ركاب أن عدد الكتب بلغ (١٢٥) ألف كتاب مدرسي للفصل الثاني من العام الدراسي، موضحاً أن جميع الكتب لكل الصفوف جديدة بنسبة ١٠٠%، باستثناء كتابي العربية لغتي للصف الرابع، والعلوم للصف السابع بنسبة ٧٥%، حيث تستكمل من الكتب المدوّرة بالمدارس.

وفي سياق متصل نفذ فرع القنيطرة لطلائع البعث، بالتعاون مع مديرية تربية القنيطرة، دورة تأهيلية طليعية، شارك بها (٤٠٠) دارس ودارسة من معلمي مرحلة التعليم الأساسي الذين لم يتبعوا أية دورات تأهيلية طليعية، وذكر الرفيق خلف خليفة أمين فرع القنيطرة لطلائع البعث أن الدورة ضمت المعلمين الوكلاء الذين تم تثبيتهم، والمدرّسين المساعدين للتربية الفنية، والتربية الرياضية، واللغة الانكليزية، إضافة لكل مدير أو معاون مدير كُلّف بهذه المهمة، ولم يلتحق بأية دورة طليعية.