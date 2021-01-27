الاحتلال يواصل سياسة التهويد ويهدم مسجداً في يطا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 20 فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينتي الخليل وبيت لحم وبلدات حزما شمال شرق القدس المحتلة وبيرزيت في رام الله وبرقين وقباطية جنوب جنين وطمون جنوب طوباس وسبسطية وقرية مادما في نابلس ودهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 20 منهم.

في الأثناء اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم أراضي الفلسطينيين شرق بيت لحم في الضفة الغربية وجرفوا عشرات الدونمات منها.

وأوضح مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لوكالة وفا أن عشرات المستوطنين اقتحموا أراضي الفلسطينيين في البادية الشرقية بمناطق خلة البطمة وشعب اللصف بحماية قوات الاحتلال وجرفوا عشرات الدونمات بهدف الاستيلاء عليها وتوسيع عمليات الاستيطان ويصعد المستوطنون بحماية قوات الاحتلال من اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مدنهم وقراهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

في سياق متصل هدمت قوات الاحتلال مسجد (أم قصة) بمسافر يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية وأوضح منسق لجان الحماية والصمود فيها فؤاد العمور لوكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الجرافات خربة أم قصة في تجمع بدوي الزويدين والبسايطة التابع لمجلس قروي الكعابنة وأم الدرج بمسافر يطا وهدمت مسجداً.

وفي إطار تنفيذ مخططاتها العدوانية التهويدية تصعد قوات الاحتلال من عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية في ظل تجاهل المجتمع الدولي للمطالبات الفلسطينية بالتدخل العاجل لتطبيق القرار الأممي 2334 الذي يطالب بالوقف الفوري للاستيطان.

سياسياً أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه ومخططاته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف إغلاق الباب نهائيا أمام أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة متصلة جغرافيا بعاصمتها القدس.

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم أوردته وكالة وفا جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم والتي كان أحدثها قتل الفتى عطا محمد ريان 17 عاما في مدينة سلفيت بالضفة الغربية بدم بارد أمس. وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته وجرائمه بحق الفلسطينيين.

من جهتها أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية أن هدم قوات الاحتلال مسجد أم قصة جريمة حرب واعتداء صارخ على المقدسات في فلسطين المحتلة.

واستنكرت الوزارة في بيان لها أوردته وكالة وفا هذه الجريمة التي تضاف إلى قائمة الجرائم الإسرائيلية بحق المقدسات مشيرة إلى أنه لم يعد هناك أماكن عبادة آمنة في ظل الاعتداءات والانتهاكات المتواصلة من قبل الاحتلال ومستوطنيه مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه وانتهاكاته.