“الطريق إلى القدس”.. ندوة في ثقافي أبو رمانة

دمشق – صلاح الدين ابراهيم:

نظمت مؤسسة القدس الدولية- سورية بالتعاون مع اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني ومع فصائل المقاومة الفلسطينية في يوم القدس الثقافي اليوم الأربعاء ندوة “قراءة في كتاب” بعنوان:” الطريق إلى القدس ” تأليف الدكتور الراحل حسن الباش في ثقافي أبو رمانة بدمشق.

وأوضح الدكتور سمير أبو صالح في محاضرته أهمية هذا الكتاب في تفنيد المقولات الصهيونية والوقوف على الأسس التي اعتمدت عليها وضعف مصداقيتها، وأضاء على أهم فقرات الكتاب، والتي يمكن أن تشكل رداً علمياً موضوعياً بحثياً بامتياز على جميع الادعاءات والإشاعات الصهيونية، بدءاً باستناد الصهاينة إلى الأسطورة في ادعاءاتهم الواهية بأن لهم حقاً في الأراضي المحتلة حتى اليوم، مشيراً بأن الراحل الباش ارتكز على أسس علمية وتاريخية ووثائقية ليثبت للقارئ بطلان كل الادعاءات التي يرتكز عليها الصهاينة في احتلالهم لفلسطين،خاصة انه يناقش النص التوراتي ويبين تحريفه وكذبه وتناقضاته اعتماداً على القرآن أولاً وعلى مصادر علم التاريخ والآثار ثانياً، وأضاف: إن الباش أثبت من خلال ذلك أن النص التوراتي نص مؤلف يدعي أن فلسطين وعد إلهي وعده الله لـ “بني إسرائيل”، مؤكداً بأن لا علاقة للإله به، ولا علاقة للنبي موسى به أيضاً، بل هو- بناء على نتائج أبحاث تخصصية صادرة عن علماء يهود وعرب وأجانب- وبكل أجزائه المعروفة، والبالغ عددها 39 سفراً، إلا أسطورة، ويتضح جلياً أن هناك أساطير دينية تماهت مع الأساطير السياسية، وشكلت عبر التاريخ منظومة استعمارية فكرية، تدعي أن الأسطورة الدينية هي وعد إلهي يجب تنفيذه، وأن الأسطورة السياسية ما هي إلا سياسة تنفيذية لنظرية “الشعب المختار” الذي يحق له ما لا يحق لغيره، ولذلك تم دمج الرؤية التوراتية بالرؤية السياسية الخاصة بنظرية المحتل الاستعماري، في إطار السعي الطامع لاحتلال فلسطين وما هو أبعد.

بدوره قال الدكتور خلف المفتاح مدير عام مؤسسة القدس الدولية فرع سورية: إن قيمة هذا الكتاب هي في الرد على الفكر الصهيوني ورفض التطبيع مع هذا العدو الذي قام على الادعاء والزيف والمراوغة، وأشاد بالراحل الباش الذي اعتمد في كتابه منهجاً تاريخياً مفنداً النص التوراتي، داحضاً ادعاءاته، ومستشهداً بالقرآن الكريم لتكذيب خطاب الاحتلال التهوديدي وما يقوم به من محاولات للوصول إلى التطبيع، مشيراً إلى أن كتاب “الطريق إلى القدس” سيبقى ذخراً للأجيال القادمة، وعملاً طيباً شأنه شأن المطبوعات التي توثق الحقائق، وتنير عقول الناس في كل مكان، وخصوصاً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وفي ختام الندوة تم تكريم أسرة الراحل الباش، وتقديم نسخ مطبوعة من الكتاب تقديراً لجهوده العلمية.

حضر الندوة الدكتور صابر فلحوط رئيس اللجنة العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني، وممثلو جيش التحرير الفلسطيني والفصائل الفلسطينية، ولفيف من الكتاب والباحثين والمهتمين.