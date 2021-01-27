المقداد يتسلم أوراق اعتماد إياد نصر ممثلاً لصندوق السكان في سورية

تسلم الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين اليوم أوراق اعتماد الدكتور إياد نصر ممثلاً مقيماً لصندوق الأمم المتحدة للسكان في سورية.

ودار الحديث خلال اللقاء حول تعزيز التعاون بين سورية وصندوق الأمم المتحدة للسكان وتطوير العلاقة المتينة والإيجابية بين الطرفين من خلال اعتماد الثقة المتبادلة في كل الأنشطة التي يقوم بها الصندوق في سورية.

وأكد الممثل المقيم اهتمام الصندوق بمواصلة العمل والتعاون مع الحكومة السورية بما يسهم في تحقيق أهداف تذهب أبعد من الإغاثة الإنسانية المباشرة وتسهم بتحسين معيشة المواطنين واستدامة العمل في مجالات الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي لبرامج الصندوق.

من جانبه أشاد الوزير المقداد بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وتمنى للممثل المقيم الجديد النجاح في مهامه مؤكداً أهمية التنسيق والتعاون المتواصل مع الحكومة السورية لضمان تحقيق النتائج المرجوة من عمل الصندوق وزيادة فعالية أنشطته في جميع المناطق السورية.

حضر اللقاء من الجانب السوري ميلاد عطية مدير إدارة المنظمات والدكتور سامي سلامة مدير المراسم والدكتور عبد الله حلاق مدير مكتب الوزير ويامن يسوف من إدارة المنظمات ورؤى شربجي ويزن الحكيم من مكتب الوزير.