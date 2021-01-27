معرض وورشة عمل في ثقافي سلمية

البعث- نزار جمول

احتضنت صالة المعارض في المركز الثقافي العربي بسلمية في أول نشاطاته بعد الترميم لهذا العام، معرضاً للفن التشكيلي وورشة عمل مرسم الإبداع (براعم تزدهر) بإشراف الفنان أغيد الحاج، شارك فيه أربعة وأربعون فناناً من مختلف الأعمار “أطفال ويافعين وكبار”، وتضمّن لوحات فنية تشكيلية جسّدت الواقعية والتجريد والسريالية، كما أُقيمت ورشة فنية للرسم الحر بوقت مستقطع من حياة الفنانين اليومية عبروا من خلالها عن مكنونات أنفسهم وأفكارهم بإبداعهم وطرقهم المختلفة الممتعة دون أن يكون للخبرة والتجربة أي شرط، والمهم أن يقوموا بما يرغبون ويتأملون بهذه التجربة التي تختزل مواهبهم بمقعد ولوحة بيضاء ومواد أولية وأدوات مختلفة ومخيّلات تبحر بعيداً وثراء واسع الأفق صوّروها بألوانهم وروحهم التي تحاكي المتلقي.

واعتبر الرفيق إسماعيل سيفو رئيس مكتب الثقافة والإعداد في فرع الحزب بحماة الذي افتتح المعرض، أن هذه الفعالية هي امتداد للثقافة في مدينة سلمية لأنها ترسّخ الإبداع والمبدعين، مؤكداً أن كل الجهات الرسمية في المحافظة تسعى من أجل عودة المركز الثقافي أفضل مما كان ليحتضن كل الفعاليات الثقافية والأدبية والفنية حيث لم يبقَ للانتهاء من عمليات الترميم للمسرح وصالته إلا اللمسات الأخيرة.