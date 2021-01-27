ورشة عمل لتطوير عمل المكتبات الثقافية في حماة

حماة- منير الأحمد

نظّمت مديريات الثقافة في محافظات حماة وإدلب والرقة، ورشة تدريبية لأمناء المكتبات حول تطوير مكتبات المراكز الثقافية في المحافظة، وذلك في قاعة المحاضرات بمديرية الثقافة بحماة. ويتضمن برنامج الورشة التي تستمر ثلاثة أيام محاور عدة، منها كيفية تجميع الكتب وتنظيمها في المكتبات، وفهرستها، وتنظيم أساليب الإعارة والتعامل الالكتروني مع هذه الخدمة، وأتمتة العمل في المكتبات كافة، وقد حاضر في الورشة علي السمير مسؤول المكتبات في وزارة الثقافة، وبيّن مدير الثقافة بحماة سامي طه لـ”البعث” أن الورشة تأتي ضمن خطة وزارة الثقافة التي ترمي إلى تطوير العمل في مفاصل الثقافة كافة، مشيراً إلى أن هذه الورشة خطوة في اتجاه طموحنا نحو تحديث العمل وتحسين ظروف التعامل مع مرتادي مراكزنا الثقافية فضلاً عن رفد مكتباتنا بالجديد من إصدارات الهيئة العامة السورية للكتاب ودور النشر والتوزيع المختلفة. وأشار إلى أنه مع الأتمتة في العمل المكتبي بمقدورنا الانتقال إلى تفعيل عرض كنوزنا المعرفية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن اللافت في الورشة هو الجدية والمثابرة لدى أمناء المكتبات وحرصهم على الإفادة من كل معلومة لنقلها إلى واقع عملهم.