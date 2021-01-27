39 دولة تتعهد بدفع  439 مليون دولار لصندوق لدعم السلام

أعلنت الأمم المتحدة أن 39 دولة تعهدت بدفع 439 مليون دولار على مدى خمس سنوات لصندوق تابع لها ويهدف إلى تعزيز السلام في دول تشهد نزاعات وقالت المنظمة الدولية في بيان لها نقلته وكالة الصحافة الفرنسية إن الدول الأعضاء أكدت مجدداً خلال مؤتمر عبر الفيديو أهمية الاستثمار في السلام والعمل لتعزيزه في مختلف مناطق العالم.

بدوره قال مارك أندريه فرانش رئيس صندوق بناء السلام الذي أنشئ في عام 2006 إن الهدف الذي يسعى إليه الصندوق هو الحصول على 1.5 مليار دولار خلال خمس سنوات موضحا أن هذا الصندوق سمح على مدى السنوات الثلاث الماضية بتمويل عمليات في 51 دولة في منطقة الساحل وآسيا الوسطى وأميركا الوسطى والبلقان بمبلغ إجمالي قدره 356 مليون دولار.

وساهمت 34 دولة في الصندوق في الدورة الماضية لكن ستين بالمئة من الأموال التي دفعت جاءت من ثلاث دول فقط هي ألمانيا والسويد وبريطانيا حسب فرانس برس.