إطلاق 3 مشاريع استثمارية سياحية
حلب- معن الغادري
كشف المهندس طلال خضير رئيس غرفة سياحة المنطقة الشمالية في حلب عن إطلاق عددٍ من المشاريع الاستثمارية في حلب خلال هذا العام، وأشار إلى أنه تمّ التوقيع رسمياً على ثلاثة عقود استثمارية على مستوى القطاع العام من ضمن العروض التي تمّ طرحها خلال أعمال الملتقى الاستثماري السياحي الأخير الذي عُقد في محافظة طرطوس.
ومن أهم العقود التي جرى الاتفاق عليها (مشروع أرمان) لاستثمار مبنى المشفى العسكري القديم الذي يقع في منطقة المتحلق الأول على مساحة /75/ ألف م2 ، وتبلغ مدة استثماره /٤٥/ سنة.
وأوضح خضير أن المشروع سيتمّ تنفيذه بخبرات وسواعد وطنية، وهو مكوّن من برج تجاري مؤلف من /٦/ طوابق وفندق بسوية /٤/ نجوم ومركز تجاري ومول وشقق سكنية للاستثمار وفق نظامBOT ، إضافة إلى /١٣/ برجاً سكنياً وتجارياً.
وبيّن المهندس خضير أن المشروع يوفر أكثر من /٣/ آلاف فرصة عمل، وقد تمّ التعاون والتنسيق مع غرفة السياحة ووزارة السياحة لتدريب وتأهيل الكوادر المطلوبة للمرحلة القادمة. وفي السياق نفسه تمّ توقيع الاتفاق مع جمعية الإحسان الخيرية ومنظمة اليونيسيف لتدريب /١٤٠٠/ طالب مجاناً، بهدف توفير فرص عمل من كافة الاختصاصات السياحية بالتعاون بين وزارة السياحة والمعهد الفندقي وزجّهم مستقبلاً في سوق العمل.
وفيما يخصّ المشروع الثاني، أوضح رئيس غرفة السياحة أنه سيشمل استثمار مبنى الخدمات الفنية في حلب القديمة كفندق تراثي بسوية /4/ نجوم . أما المشروع الثالث فيتضمن إعادة تأهيل مبنى فندق /الكارلتون/ القديم والذي تمّ توقيع عقده في عام /٢٠١٩/ ليعاد كما كان سابقاً خلال فترة زمنية مدتها /٤/ سنوات.