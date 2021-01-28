إطلاق 3 مشاريع استثمارية سياحية

حلب- معن الغادري

كشف المهندس طلال خضير رئيس غرفة سياحة المنطقة الشمالية في حلب عن إطلاق عددٍ من المشاريع الاستثمارية في حلب خلال هذا العام، وأشار إلى أنه تمّ التوقيع رسمياً على ثلاثة عقود استثمارية على مستوى القطاع العام من ضمن العروض التي تمّ طرحها خلال أعمال الملتقى الاستثماري السياحي الأخير الذي عُقد في محافظة طرطوس.

ومن أهم العقود التي جرى الاتفاق عليها (مشروع أرمان) لاستثمار مبنى المشفى العسكري القديم الذي يقع في منطقة المتحلق الأول على مساحة /75/ ألف م2 ، وتبلغ مدة استثماره /٤٥/ سنة.

وأوضح خضير أن المشروع سيتمّ تنفيذه بخبرات وسواعد وطنية، وهو مكوّن من برج تجاري مؤلف من /٦/ طوابق وفندق بسوية /٤/ نجوم ومركز تجاري ومول وشقق سكنية للاستثمار وفق نظامBOT ، إضافة إلى /١٣/ برجاً سكنياً وتجارياً.

وبيّن المهندس خضير أن المشروع يوفر أكثر من /٣/ آلاف فرصة عمل، وقد تمّ التعاون والتنسيق مع غرفة السياحة ووزارة السياحة لتدريب وتأهيل الكوادر المطلوبة للمرحلة القادمة. وفي السياق نفسه تمّ توقيع الاتفاق مع جمعية الإحسان الخيرية ومنظمة اليونيسيف لتدريب /١٤٠٠/ طالب مجاناً، بهدف توفير فرص عمل من كافة الاختصاصات السياحية بالتعاون بين وزارة السياحة والمعهد الفندقي وزجّهم مستقبلاً في سوق العمل.

وفيما يخصّ المشروع الثاني، أوضح رئيس غرفة السياحة أنه سيشمل استثمار مبنى الخدمات الفنية في حلب القديمة كفندق تراثي بسوية /4/ نجوم . أما المشروع الثالث فيتضمن إعادة تأهيل مبنى فندق /الكارلتون/ القديم والذي تمّ توقيع عقده في عام /٢٠١٩/ ليعاد كما كان سابقاً خلال فترة زمنية مدتها /٤/ سنوات.