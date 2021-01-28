اتحاد الفلاحين بصدد تأمين البندورة والشوندر لـ”الصناعة”

دمشق- حياة عيسى

يعكفُ الاتحاد العام للفلاحين على إجراء تعاقد مع وزارة الصناعة لتأمين ما تحتاجه من مادة البندورة لرفد معمل “الكونسروة” فيها، إضافة إلى تجميع مادة الحليب وإيصالها إلى الوزارة، علماً أنه يتمّ العمل حالياً على تشكيل لجنة لتوثيقه، بالتزامن مع الاتفاق مع مؤسسة السكر لدعمها بالشوندر السكري.

ولفت رئيس الاتحاد صالح إبراهيم إلى المقترحات التي نالت موافقة الحكومة، ولاسيما بحث آلية وواقع تطوير عمل المنظمة الفلاحية في ضوء خطة عمل الاتحاد من خلال تأمين جرارات ومستلزمات الإنتاج وملحقاتها، وتأمين المحروقات الزراعية في أوقات حاجتها، إضافة إلى الكشف عن الصعوبات الزراعية التي يعاني منها الفلاحون، وخاصة مشكلة السماد وعدم توافره والمطالبة بتمديد فترة استلام الدفعة الأولى لنهاية الشهر الحالي، بالتزامن مع تحويل الجمعيات التعاونية إلى تعاونيات إنتاجية والاعتماد على التعاون بشكل كامل، والعمل على دمج الجمعيات التعاونية بجمعية واحدة لزيادة المساحات المخصّصة، واستثمار المزايا التي يتمتّع بها الاتحاد بالشكل الأمثل لتحسين واقع الفلاح والبيئة التي يعيش فيها.