اجتماع تخصصي حول تطوير القطاع الزراعي في محافظة حلب

حلب – معن الغادري

في إطار التحضير لإطلاق فعاليات ملتقى تطوير القطاع الزراعي تحت عنوان “تحديات وفرص” الذي سيتم عقده في الرابع والعشرين من شهر شباط القادم، عقد اليوم الخميس في حلب (الاجتماع التخصصي حول تطوير القطاع الزراعي) بحضور وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا وذلك مدرج مبنى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية في حلب.

وأكد المهندس قطنا أن الهدف من الاجتماعات التخصصية هو بناء القطاع الزراعي بفكر جديد “واجتماعنا اليوم هو جلسة سياسات وتطلعات وفق حوار مفتوح واضح وشفاف لمناقشة كيف سيكون القطاع الزراعي في المستقبل، وهذا يحتاج لتضافر الجهود معاً لتعود الزراعة ليس كما كانت بل كما يجب أن تكون”، وأضاف: إن لكل محافظة خصوصية من حيث المحاصيل والبيئة، والتخطيط يجب أن يكون على مستوى المحافظة والمناطق وليس مركزياً، والمحصول الاستراتيجي ليس بالضرورة أن يكون على مستوى سورية كلها، بل هو المحصول الذي تتميز به المحافظة ويحقق عائداً اقتصادياً للفلاح، مشيراً إلى اهمية التشاركية مع القطاع الخاص في عملية النهوض بالواقع الزراعي سواء بالزراعة وتأمين مستلزماتها أو في عملية التسويق وإقامة شركات تسويقية، وضرورة إعادة النظر بدور الجمعيات الفلاحية وإعادة تأسيسها من جديد لمواكبة التطوير الزراعي، والتركيز على النظام التعاوني للنهوض بالقطاع الزراعي.

بدوره استعرض محافظ حلب حسين دياب الإجراءات التي تقوم بها الجهات المعنية بالمحافظة لإعادة تأهيل مادمره الإرهاب، ومنها البنى التحتية الخاصة بالقطاع الزراعي، وقنوات وشبكات الري ومحطات الضخ الى جانب تأمين المازوت الزراعي وفق الامكانات المتاحة.

وخلال الإجتماع تداخل عدد من الحضور حول العديد من القضايا الزراعية والانتاجية مقدمين مجموعة من المقترحات للنهوض بهذا القطاع الحيوي من خلال تأهيل كوادر متخصصة لتطوير القطاع الزراعي في المحافظة، بالإضافة إلى دعم وتطوير المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير آليات عمل إدارة الموارد المائية، وتأمين مستلزمات ومقومات الإنتاج الزراعي والحيواني ودعم الصناعات الغذائية.

وكان مدير الزراعة بحلب المهندس رضوان حرصوني قدم عرضاً مفصلاً عن الواقع الزراعي بحلب وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذ الخطط الزراعية، وأبرزها ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وقلة كميات المحروقات والأيدي العاملة، والمقترحات التي تساهم في تحسين العمل، مشيراً إلى أن خطة هذا العام شملت زراعة مساحة 203 آلاف هكتار من القمح نفذ منها 170 ألف هكتار وبنسبة تنفيذ 84 بالمئة.،

حضر الاجتماع عضو قيادة فرع الحزب أوريا حاج أحمد وعدد كبير من الفعاليات الزراعية والمختصين والخبراء والأكاديميين وأعضاء مجلس الشعب والفلاحين في المحافظة.