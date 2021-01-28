الاتحاد توّج بلقب ناشئي السلة والكرامة كسب الاحترام

توّج فريق ناشئي الاتحاد بلقب كأس الاتحاد بكرة السلة بعد فوزه في المباراة النهائية التي أقيمت أمس الأول الإثنين في صالة الفيحاء الفرعية على الكرامة بفارق 15 نقطة (٨٧-٧٢)، فيما أحرز الوحدة المركز الثالث بعد فوزه على الجلاء بصعوبة بفارق نقطة واحدة (٨٧- ٨٦).

تتويج الاتحاد باللقب كان متوقعاً بالنظر لما قدمه خلال مباريات البطولة، وبما امتلك لاعبوه من مهارة وأطوال مناسبة مكنتهم من السيطرة على مجريات كل المباريات التي خاضوها، وكان لتكاتف الجميع من لاعبين وكادر تدريبي وفني وإداري دور كبير في الإنجاز رغم قلة الإمكانيات والتحضيرات التي لم تكن على مستوى الطموح.

اللقب هو الأول لنادي الاتحاد في مسيرته على صعيد كرة السلة بالناشئين (كأس الاتحاد تحديداً)، وما حققه الفريق يعتبر إنجازاً بعدما تفوق على كبار اللعبة بهذه الفئة، خاصة أنه كان بعيداً عن الترشيحات والتوقعات التي صبت في خانة الوحدة والجلاء.

فريق الكرامة من جهته كسب الاحترام بعد الأداء الراقي الذي قدمه لاعبوه، ما يدل على أن صدارة الفريق لدوري الرجال ليست صدفة، بل نتيجة تخطيط وعمل يبدأ من القواعد، رئيس النادي غسان قصير أكد لـ “البعث” أن فريق الاتحاد استحق اللقب عن جدارة، أما بالنسبة للمباراة النهائية فأشار قصير إلى أن فريقه قدم ما عليه، لكنه تسرّع في بعض فترات المباراة، كما اعتمد على اللعب الفردي، وهذا ما أثر على النتيجة النهائية، مبيّناً أن البطولة شهدت أداء جيداً من أغلب الفرق المشاركة، مع وجود فوارق في المستويات، ومباريات طابقية.

عماد درويش