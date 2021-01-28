زاخاروفا تدعو الغرب إلى عدم التدخل في شؤون روسيا

دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الدول الغربية إلى التركيز على حل مشاكلها الداخلية بدل التدخل في شؤون روسيا.

وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية اليوم في موسكو أن على الدول الغربية “التفكير في الحفاظ على ديمقراطيتها قبل أن توجه انتقاداتها لروسيا وتدعم المدون أليكسي نافالني وتتحدث عن الإجراءات غير القانونية التي حدثت على أراضي بلدنا والقضايا الداخلية الروسية الأخرى والتي تم تنظيمها وإخراجها في وقت واحد تقريباً وكنسخة موحدة أيضاً.

وأضافت زاخاروفا من الغريب سماع مثل هذه التصريحات حول الأوضاع في روسيا من دول لا تتردد فيها الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي ضد المدنيين الذين خرجوا للتعبير عن احتجاجهم الديمقراطي سواء كانت مظاهرات (السترات الصفراء) في فرنسا أو المسيرة في مبنى الكابيتول بالولايات المتحدة ناهيك عن تفريق القوات الخاصة الغربية لممثلي المجتمع المدني الذين يعارضون التقييدات المفروضة بسبب كورونا في جميع بلدان القارة العجوز تقريباً.

وتابعت زاخاروفا يبدو أن تفريق المظاهرات غير القانونية يعتبر وحشياً فقط في بلدان شرق الاتحاد الأوروبي مشيرة إلى أن روسيا تعتزم إخطار وزارة الخارجية الألمانية بعدم قبولها تصريحات هايكو ماس وزير الخارجية الألماني بشأن توقيف المدون أليكسي نافالني والاحتجاجات غير المصرح بها في 23 كانون الثاني الجاري في المدن الروسية حيث يعتبر تصريحه تدخلاً سافرا في الشؤون الداخلية لروسيا.

وبما يخص تقييم أنشطة موظفي السفارة الأمريكية والدول الغربية الأخرى المعتمدة في روسيا الاتحادية فيما يتعلق بالحملة حول قضية نافالني قالت زاخاروفا إن على الدبلوماسيين الأجانب على أراضي بلادنا التصرف ضمن الإطار المتفق حصراً مع النشاط المعلن كأساس لإقامتهم فيها.

في الأثناء رفضت محكمة روسية طعناً قدمه محامو الناشط الروسي المعارض أليكسي نافالني ضد قرار اعتقاله لمدة 30 يوماً حتى الخامس عشر من شباط المقبل.

ونقلت وكالة نوفوستي عن القاضي موسى موساييف قوله إن الحكم الذي صدر في وقت سابق من الشهر الجاري عن محكمة مدينة خيمكي بمنطقة موسكو سيبقى دون تغيير مشيراً إلى أنه تم رفض الاستئناف.

في سياق متصل، حذرت شرطة موسكو سكان العاصمة من المسؤولية القانونية للمشاركة في التجمعات والاحتجاجات غير المصرح بها التي دعت إليها المعارضة في روسيا في الـ31 من الشهر الجاري.

وجاء في بيان صدر عن الشرطة ونقلته وكالة سبوتنيك فيما يتعلق بنشر الدعوات للمشاركة بتجمعات غير مصرح بها في مدينة موسكو في وسائل الإعلام والإنترنت وعلى الشبكات الاجتماعية فإننا نحذر من أن مثل هذه الدعوات والمشاركة في مثل هذه الفعاليات تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وأضافت الشرطة في بيانها أنها سترد على الانتهاكات وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان القانون والنظام.