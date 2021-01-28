سورية: إلى جانب الصين ضد أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية

أكدت سورية وقوفها إلى جانب الصين ضد أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية معربة عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق للسياسة الأمريكية ومواقف مسؤوليها تجاهها.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين اليوم في تصريح لـ سانا: تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين وقوف سورية إلى جانب جمهورية الصين الشعبية الصديقة ضد أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية.

وأضاف المصدر في الوقت الذي كثفت فيه الإدارة الأمريكية السابقة من إجراءاتها العدائية ضد جمهورية الصين الشعبية حتى ساعات قبيل رحيلها وأطلقت العنان لوابل من التصريحات المدانة والمبنية على ادعاءات كاذبة ومضللة بخصوص إقليم شينجيانغ صدرت بعض التصريحات التي تشير إلى عزم الإدارة الأمريكية الجديدة على مواصلة السياسة العدائية ذاتها تجاه الصين عبر تبني تلفيقات الوزير السابق بومبيو والتي مثلت تدخلاً خطيراً في الشؤون الداخلية لهذا البلد الصديق.

وختم المصدر تصريحه بالقول إن حكومة الجمهورية العربية السورية وانطلاقاً من علاقات الصداقة المتينة والتاريخية التي تربطها مع جمهورية الصين الشعبية تعرب عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق للسياسة الأمريكية ومواقف مسؤوليها تجاه الصين وتجدد تمسكها بمبدأ الصين الواحدة ووقوفها إلى جانب جمهورية الصين الشعبية ضد أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية بما يتناقض مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ولا سيما في تايوان وهونغ كونغ وشينجيانغ.