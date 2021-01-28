هل تقطع إدارة الجلاء الشك باليقين في قضية التعاقد مع معدنلي؟

حلب- محمود جنيد

شغلت قضية نجم سلة الجلاء السابق ميشيل معدنلي الذي لعب في آخر محطاته في الدوري الهولندي مع نادي درجة ثانية في موسم 2018/2019، الشارع الرياضي بعد الخبر الذي بثته إدارة نادي الجلاء عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” حول إشهار تعاقدها الرسمي مع اللاعب الذي نفى الخبر، وأكد بأن الأمر لم يتم بصورة رسمية، متحدثاً عن مفاوضات كان طرفها عضو إدارة نادي الجلاء مسؤول كرة السلة جاك باشاياني الذي طلب منه معدنلي فترة للتفكير بعد دخول أحد الأندية السورية على خط المفاوضات مقابل بدل تعاقد مادي جيد، ليفاجأ معدنلي بعدها بأن خبر تعاقده مع الجلاء انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم.

ومن خلال متابعتنا للموضوع، وصلنا إلى نتيجة مفادها أن العمل على الصفقة كان أحادي الجانب بالنسبة للإدارة الجلائية، ومن قبل عضو الإدارة باشاياني الذي أكد لـ “البعث” أن مدة التريث التي طلبها اللاعب ميشيل معدنلي انقضت دون أن يخبره بأنه تعاقد مع نادي الجيش الذي دفع للاعب بدل تعاقد تصل قيمته إلى عشرين ألف دولار، ليفاجأ بأن إحدى الصفحات نشرت خبر التعاقد مع معدنلي، ليبادر بالإيعاز للمسؤولين عن صفحة نادي الجلاء الرسمية على ” فيس بوك” بنشر الخبر قبل أن يتلقى المفاجأة الثانية بنفي معدنلي الخبر.

وأشار باشاياني إلى أن النية تتجه لعقد مؤتمر صحفي من قبل إدارة نادي الجلاء لتوضيح الصورة، والإجابة عن جميع التساؤلات المتعلقة به.