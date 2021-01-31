24 شهيداً وجريحاً بانفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز

استشهد أربعة مدنيين وجرح عشرون آخرون نتيجة انفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، والتي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال التركي.

وأفادت مصادر محلية بانفجار سيارة مفخخة وسط مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي ما أسفر عن استشهاد أربعة مدنيين بينهم طفلة وإصابة عشرين آخرين جروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات في محيط الانفجار.

واستشهد السبت 5 مدنيين بينهم 3 أطفال وأصيب أكثر من 25 شخصاً نتيجة انفجار سيارة مفخخة في حي الصناعة ضمن مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

وتسود في المناطق التي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين تلك المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والسيطرة والتحكم بمصير المدنيين فيها.

في الأثناء، قتل 6 من مرتزقة النظام التركي من التنظيمات الإرهابية وأصيب آخرون بانفجار سيارة مفخخة قرب قرية الزرزور بريف حلب الشمالي الشرقي.

وذكرت مصادر أهلية أن سيارة مفخخة انفجرت قرب حاجز لما يسمى “فرقة الحمزة” الإرهابية التابعة لقوات الاحتلال التركي قرب قرية الزرزور التابعة لمدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي ما أدى إلى مقتل 6 إرهابيين وإصابة آخرين وأضرار مادية في المكان.