“التنين” يتسبب بخسائر كبيرة في محاصيل طرطوس

طرطوس- محمد محمود

ضرب التنين البحري مناطق زراعية في طرطوس، ما سبب خسائر في المحاصيل نتيجة اشتداد سرعة الرياح الغربية التي تجاوزت 80 كم في بعض المناطق، والسيول المتشكّلة بسبب غزارة الأمطار في السهول والوديان والمنحدرات الساحلية.

مديرية زراعة طرطوس أكدت أن اللجان المكانية قامت بحصر الأضرار الأولية، وقدرت بحوالي 150 بيتاً بلاستيكياً من البندورة والفريز وأزهار القطف، وكانت الأضرار كبيرة، وأغلبها بضرر كامل في قرى: المنطار، والهيشة، والجماسة، والبيضة، والجنينة، وبيت جناد، والحريشة، وغيرها من المناطق، ومازالت اللجان تتابع أعمالها رغم الظروف المناخية السيئة، وبيّنت مديرية الزراعة أنها تقوم من خلال لجان المناطق والفنيين في دوائر الزراعة والوحدات الإرشادية، وبمشاركة الروابط الفلاحية في المناطق، بالكشف عن الأضرار من خلال لجنة المنطقة الخاصة، وتحديد حجمها الأولي على الإنتاج الزراعي، والمتضررين نتيجة لذلك.

وأكد مدير دائرة صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية المهندس حيدر شاهين بأن المديرية تقوم بتلقي طلبات الإخوة المزارعين للتعويض ضمن المهلة القانونية الممنوحة لعمل اللجان في تلك المناطق، لتقوم بالكشف الدقيق على الضرر الحاصل للإنتاج الزراعي عند كل مزارع على حدة، وحسب البيانات المقدمة.

وأضاف شاهين: يشترط بالمتضررين كي يستحقوا تعويضات الصندوق أن تكون الأضرار التي تعرّضوا لها ذات طابع كارثي (حادثة طبيعية لا يمكن تفاديها)، ونطاق تأثيرها يتجاوز 5% من إجمالي المساحة المزروعة بنوع المحصول نفسه في الوحدة الإدارية المعتمدة، وتجاوز ضررها عند المزارع 50% من حجم الإنتاج الزراعي، وأن يمتلك المزارع تنظيماً زراعياً، أو ترخيصاً لزراعته حسب المحصول بتاريخ سابق لتاريخ حصول الضرر، وأن يتقدم بطلب رسمي (نموذج مجاني معتمد) إلى الوحدات الإرشادية أو شعب الصندوق في دوائر الزراعة في المناطق خلال المهلة القانونية بمدة أسبوعين من حدوث الضرر المباشر وقبل زوال الضرر، لتقوم اللجنة بتقدير نسبة المساحة وحجم الإنتاج المتضررين ضمن محاضر موثقة بصور أو فيديو للأضرار.