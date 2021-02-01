المقاومة اللبنانية تسقط طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي

أسقطت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم الاثنين طائرة مسيرة (درون) تابعة للعدو الإسرائيلي في جنوب لبنان.

ونقل موقع قناة المنار عن الإعلام الحربي للمقاومة اللبنانية قوله في بيان اليوم إنه تم إسقاط الطائرة المسيرة بعد أن اخترقت الأجواء اللبنانية في خراج بلدة بليدا في الجنوب وباتت في عهدة المقاومة.

إلى ذلك جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم إدانته الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية وطالب بوقفها فوراً.

وناقش بري مع رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) الجنرال ستيفانو دل كول التصعيد الإسرائيلي والخروقات المستمرة للسيادة الوطنية اللبنانية.

ويواصل العدو الإسرائيلي انتهاكاته لأجواء لبنان وأراضيه ومياهه الإقليمية ضارباً عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية.

في سياق آخر، أوقف الجيش اللبناني 18 إرهابياً مرتبطين بتنظيم “داعش” في بلدة عرسال شمال شرق البلاد.

وقالت قيادة الجيش في بيان اليوم نتيجة سلسلة عمليات ميدانية خلال الأسبوعين الماضيين أوقف الجيش مجموعة من 18 شخصاً لبنانيون وسوريون من المنضوين ضمن خلايا ترتبط بتنظيم (داعش) الإرهابي.

وأوضح بيان قيادة الجيش اللبناني أن الموقوفين اعترفوا بتبعيتهم للتنظيم الإرهابي والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية مشيراً إلى أنه تم ضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية بحوزتهم.