المواي تاي تستعد لإطلاق أولى بطولاتها على مستوى الجمهورية

تستضيف صالة الجلاء الرياضية في دمشق أولى بطولات الجمهورية الرسمية للمواي تاي للرجال والسيدات في الفترة ما بين (11-13) من الشهر الجاري لكافة الأوزان، وتشهد البطولة تفاعلاً غير مسبوق من المحافظات للمشاركة وحصد أكبر عدد من الميداليات، وكلّ ذلك جاء نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلها القائمون على اللعبة منذ انفصالها عن اتحاد الكيك بوكسينغ والأساليب المثيلة، لإثبات مطالباتهم المحقة في إعطاء المواي تاي حقها، خاصة وأن جمهورها وممارسيها في ازدياد كبير.

أمين عام اللجنة العليا للفنون القتالية ضياء المارديني أكد لـ”البعث” على توفير الدعم لكافة الألعاب التي تضمّها اللجنة، خاصةً وأن لعبة المواي تاي لعبة أولمبية. وأشار المارديني إلى أن البطولة تكتسب أهميتها كونها الأولى للعبة رسمياً، حيث لم تكن سابقاً تقام بطولة خاصة للمواي تاي، وإنما تجري على هامش بطولات الكيك بوكسينغ وتقام لوزنين أو ثلاثة، مضيفاً: بعد انفصال اللعبتين لم يسعفنا الوقت لتنظيم بطولةٍ بسبب انتشار جائحة كورونا العام الفائت، بل سلكنا سياسة الانتقاءات والبطولات اللامركزية بإشراف مباشر من اللجنة.

وشدّد أمين اللجنة العليا على اختلاف الإقبال والجاهزية بين اللجان الفنية في المحافظات، مؤكداً على نشر اللعبة ودعمها بشكل عادل بين المحافظات في الخطة السنوية، متوقعاً حضور مستويات عالية ومنافسة قوية في أغلب الأوزان، فهذه البطولة بمثابة امتحان حقيقي لاختيار لاعبي المنتخب الذين سيمثلونه في الاستحقاقات القادمة والتي تبدأ من الشهر الرابع، ونجاح هذه البطولة سيكون حافزاً لنا لزيادة عدد البطولات بكافة الفئات، حسب كلام مارديني.

سامر الخيّر