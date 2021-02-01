بلال يبحث واقع العمل في مشفى تشرين الجامعي ويتفقد سير العملية الامتحانية

اللاذقية – مروان حويجة:

ترأس الرفيق الدكتور محسن بلال عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب التعليم العالي اجتماع مجلس إدارة مشفى تشرين الجامعي في إطار المتابعة المستمرة لآلية عمل المنشآت التعليمية والعلمية وواقع العمل والأداء في مشفى تشرين الجامعي وما يقدمه من خدمات طبية وتعليمية، وذلك بحضور الدكتور بسام إبراهيم وزير التعليم العالي والرفيقة الدكتورة ميرنا دلالة أمين فرع جامعة تشرين للحزب والدكتور بسام حسن رئيس جامعة تشرين.

وأكد الرفيق بلال أهمية تضافر جهود العاملين في المشفى بكافة سوياتهم بما يسهم في حل الإشكاليات بسرعة وبشفافية وفق الشروط الفنية لاسيما في مناقصات توريد التجهيزات وصيانتها والسعي لتقديم الخدمات الطبية والتعليمية على أفضل وجه بما يحقق الاستثمار الأمثل والأكفأ للمشفى بكوادره العلمية والطبية والفنيّة والإدارية وبتجيزاته وطاقاته وإمكانياته في ظل الظروف الراهنة، التي يواجه فيها بلدنا الحبيب أعتى وأبشع أشكال الاستهداف العدواني الحاقد والسافر، الذي لم يوفر وسيلة دنيئة في حصار شعبنا للنيل من ثباته وصموده وإيمانه بحتمية الانتصار الذي يتحقق بتضحيات بواسل حماة الديار أبطال الجيش العربي السوري وفي ظل القيادة الحكيمة والشجاعة لقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد.

وزير التعليم العالي أشار إلى أن الاجتماع يشكل محطة لتقييم آلية العمل والأداء وإعادة النظر بكافة مفاصل العمل من خلال التعاون مع إدارة الجامعة، مثنياً على الجهود التي بذلتها الطواقم الطبية في المشفى خلال جائحة كورونا والتي ساهمت في تحقيق نسب شفاء عالية من المرض.

رئيس جامعة تشرين أبدى استعداد الجامعة للتعاون مع إدارة المشفى لتذليل الصعوبات وتسيير العملية التعليمية والخدمية من خلال الجهود العلمية المتميزة لأعضاء الهيئة التدريسية وطلاب الدراسات العليا في كلية الطب البشري.

كما استعرض الدكتور لؤي نداف مدير المشفى واقع الخدمات التي يقدمها المشفى والذي يتسع لـ100 سرير، مشيراً إلى تجهيزاته النوعية بالإضافة إلى التوسع في أقسام الإسعاف والعناية المركزة وافتتاح وحدة علاج الأطفال في مركز الأورام ووحدة زراعة الأسنان.

إلى ذلك تفقد الرفيق بلال يصحبه وزير التعليم العالي وأمينة فرع الجامعة ورئيس جامعة تشرين سير امتحانات الفصل الأول في كليتي الهندسة المعمارية والطب البشري، واستمعوا خلال الجولة إلى آراء الطلاب وملاحظاتهم حول العملية التعليمية في الكليتين والأجواء الامتحانية ومستوى الأسئلة ومدى تطابقها مع مفردات المقررات، وتمنوا لهم النجاح والتوفيق في تحصيلهم العلمي.

وأكد الرفيق بلال على تكريس الجهد التعليمي و الإداري الجماعي في توفير مقومات نجاح العملية الامتحانية وتهيئة أفضل الأجواء للطلبة بما ينعكس إيجاباً على تحصيلهم العلمي و الدراسي.

شارك في الجولة رئيس مكتب التعليم العالي الحزبي الفرعي في جامعة تشرين وعميدا كليتي الهندسة المعمارية والطب البشري.