بنسبة تنفيذ 93% .. الانتهاء من زراعة محصول القمح لهذا الموسم

دمشق – البعث

بين مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة المهندس أحمد حيدر أنه تم الانتهاء من زراعة محصول القمح لهذا الموسم بنسبة تنفيذ 93% من الخطة المقدر زراعتها والبالغة 1550865 هكتار حيث تم زراعة 1436767 هكتار منها، لافتاً إلى أن زراعة محصول القمح بدأت في 15تشرين الثاني من العام الماضي واستمرت لغاية 31 كانون الثاني من هذا العام.

وأكد حيدر أن المساحة المروية المزروعة بلغت 587283 هكتار بنسبة تنفيذ 79%، بينما بلغت المساحة البعلية 849484 هكتار بنسبة تنفيذ 105%.

وأشار حيدر إلى أن المحصول يمر حالياً بمرحلة الإشطاء بالنسبة للمساحات المبكرة، والإنبات والنمو الخضري بالنسبة للمساحات المتأخرة، موضحاً أن الحالة العامة للمحصول جيدة وخاصة بعد الهطولات المطرية الأخيرة، حيث يستعد الفلاحون لإضافة الدفعة الثانية من السماد الآزوتي، منوهاً أنه يجري حالياً التحري عن الإصابات بالصدأ الأصفر في حال وجودها من قبل اللجان المكانية ليتم معالجتها في الوقت المناسب.