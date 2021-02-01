حصيلة مقبولة لكرة حطين في ذهاب الدوري.. والطموح المنافسة على اللقب

اللاذقية- خالد جطل

أنهى فريق حطين مرحلة ذهاب الدوري الممتاز بكرة القدم في المركز الرابع برصيد 26 نقطة وبفارق 4 نقاط عن شريكي الصدارة تشرين والجيش (30 نقطة)، وبفارق نقطتين عن الكرامة الثالث.

حطين وبنظرة سريعة لمشواره ذهاباً نجد أنه فاز في 8 مباريات وتعادل بمباراتين، وخسر 3 مباريات وسجل 18 هدفاً وتلقت شباكه 6 أهداف، وفي المجمل تعدّ رحلة الذهاب إيجابية كونه بقي ضمن فرق المقدمة المتنافسة على اللقب مع ضيق الفارق مع أصحاب الصدارة.

انتصارات حطين الثمانية جاءت مناصفة داخل وخارج أرضه، حيث فاز في ملعبه على جبلة وعلى الجيش وعلى الساحل والحرية بنتيجة واحدة، وخارج أرضه فاز على الحرجلة وعلى الاتحاد وعلى الفتوة والوثبة، فيما تعادل مرتين سلبياً مع الطليعة في ملعبه ومع الوحدة بدمشق، وتعرّض للخسارة ثلاث مرات، اثنتان في ملعبه الأولى بلقاء الديربي مع تشرين والثانية كانت مفاجئة وغير متوقعة أمام الشرطة، والثالثة في حمص أمام الكرامة.

بلغة الأرقام يعتبر حصاد حطين مقبولاً، لكن جماهيره كانت تمنّي النفس بالأفضل، حيث جمع الفريق 13 نقطة في ملعبه من أصل 21 نقطة محتملة، ونال 13 نقطة خارج ملعبه من أصل 18 نقطة محتملة، وهكذا نجد أن حصاده خارج ملعبه كان أفضل مما حقّقه على أرضه وبين جماهيره، وكانت خسارته أمام الشرطة في ملعبه هي التي غيّرت مسار الفريق.

صام مهاجمو حطين عن التسجيل في 4 مباريات أمام تشرين والطليعة والشرطة باللاذقية وأمام الوحدة بدمشق، وسجل هجومه 18 هدفاً، ويعتبر خط هجومهم ثالث أقوى هجوم بين فرق الدوري الممتاز بعد كلّ من تشرين 21 هدفاً والوحدة 19 هدفاً، ودفاعياً نجد حطين بالمرتبة الثانية من حيث الدفاع، حيث تلقت شباكه 6 أهداف ويأتي بعد الكرامة 3 أهداف.

حطين تنتظره مهام صعبة في مرحلة الإياب، إذ سيلعب سبع مباريات خارج ملعبه وستاً على أرضه، حيث سيواجه خارج ملعبه كلاً من تشرين وجبلة والجيش والطليعة والساحل والحرية والشرطة، وسيلعب 6 مباريات في ملعبه مع الحرجلة والكرامة والاتحاد والفتوة والوحدة والوثبة، وعلى الورق تعتبر أقل صعوبة عليه مع أن الواقع قد يكون مغايراً.