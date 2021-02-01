صراع مشتعل على بطاقة التأهل في مجموعة الحسكة

الحسكة- عبد العظيم العبد الله

ترقّب كبير من الجماهير الرياضية في محافظة الحسكة لمباراة القمّة التي ستجمع فريقي الجزيرة وعامودا ظهر غدٍ الثلاثاء ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم (مجموعة الحسكة)، لأن واقع المجموعة مُعقّد لأنديتها الثلاثة فالحظوظ متساوية، وهفوة أي منهم ستكون مكسباً للآخر، لذلك الحذر هو عنوان ما تبقى من مباريات المجموعة في مرحلة الإياب.

مباراة القمة غداً يستقبلها ملعب تشرين في الحسكة بين الجزيرة الباحث عن تعزيز صدارته وإضافة ثلاث نقاط جديدة للنقاط الأربع التي كسبها من مرحلة الذهاب ليعلن صدارته وتأهله، أمّا عامودا فلن يرضى بأقل من الفوز حتّى يضمن التأهل للأدوار النهائيّة، فالنقاط الثلاث التي يملكها حتّى الآن غير كافية وضامنة، وحتّى يجنّب نفسه حسابات الجولة الأخيرة التي ستشهدها مباراة الجزيرة والجهاد.

مدرّب عامودا الكابتن أحمد الصالح أشار لـ”البعث” إلى أهمية نقاط المباراة بالنسبة للفريقين الباحثين عن تذكرة التأهل للتجمع النهائي، مبيناً أن الفريق جاهز ويسير بخطا ثابتة نحو موعد اللقاء، وتمّ إعداده نفسياً وتكتيكياً بالشكل المطلوب للموقعة الكروية الأهم، ولا ينقصه إلا التوفيق والحظ ليعلن التأهل بشكل رسمي مع نهاية مباراته مع الجزيرة.