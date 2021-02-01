مشروع تأهيل الكراج الشرقي بحلب في مراحله الأخيرة

حلب- معن الغادري

تتواصل الأعمال في مشروع تأهيل الكراج الشرقي في حي الشعار، ومن المتوقع أن يوضع في الخدمة في غضون الشهرين القادمين بعد أن بلغت نسب الإنجاز أكثر من 80%، وتتضمن أعمال التأهيل المنجزة والجاري استكمالها تأهيل مبنى الإدارة في الطابق الأرضي، ومظلات وقوف السيارات، بالإضافة إلى تدعيم الجسور الخارجية، وتأهيل البنى التحتية من شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وبيّن رئيس مجلس المدينة الدكتور المهندس معد المدلجي لـ “البعث” أنه تم العمل على تجهيز الكراج من الداخل بإعادة ترميم وتأهيل: كوات قطع التذاكر، المحال التجارية، مدخل ومخرج المسافرين، الساحة المخصصة لوقوف الباصات والسيارات، معتبراً أن إعادة وضع الكراج في الخدمة والاستثمار سيسهم في تسهيل حركة المسافرين بين حلب والريف الشرقي وبالعكس، وهو من جملة المشاريع الخدمية المهمة التي يتم استكمال إنجازها في حلب خلال هذا العام بغية تحسين الواقع الخدمي للمدينة.

وأضاف: مازال أمامنا الكثير من العمل لإنجازه، خاصة ما يتعلق بمشروع التطوير العقاري، وتحسين وسط المدينة ومداخلها، كل ذلك يضاف إلى الأعمال اليومية التي تقوم بها المديريات الخدمية لجهة تحسين واقع النظافة، وتأهيل وصيانة المرافق العامة والأرصفة، وتزفيت الشوارع، والعناية بالحدائق.

يذكر أن الكراج الذي تبلغ مساحته الإجمالية 7200 متر مربع، ويربط مدينة حلب براً بالريف الشرقي من حلب، تعرّض لتدمير كامل من قبل العصابات الإرهابية المسلحة، وتقدر تكلفة إعادة بنائه حوالي 200 مليون ليرة.