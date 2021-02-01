نادي الحرية أمام منعطف جديد مع الإدارة المختارة

حلب- محمود جنيد

مرّ الوقت وأزف كالعادة ونادي الحرية يعاني الفراغ الإداري وعدم الاستقرار ويغوص في المشكلات، والقيادة الرياضية في حلب ما زالت تبحث واقع الإدارة وتستمزج الآراء والخيارات المتاحة، حيث علمت “البعث” أن الخيار استقر على عضو اللجنة التنفيذية السابق ومدرّب اللياقة البدنية لفريق نادي الحرية الأول لكرة القدم حالياً نور الدين تفنكجي لقيادة المرحلة الصعبة الحالية التي يمرّ بها النادي، وقد يصدر المقترح من قبل تنفيذية حلب التي تعقد اجتماعها الدوري اليوم بالتزامن مع كتابة هذه السطور.

كل ذلك جاء بعد أن اعتذر المهندس كمال حزوري رئيس النادي السابق عن قبول العمل، بينما استُبعدت أسماء كانت تشكل خيارات أولى بالنسبة لمناصري نادي الحرية، مثل الحكم الدولي المتقاعد وعضو التنفيذية الأسبق نزار وتي، وعضو التنفيذية الآخر السابق ومدرّب وبطل الكاراتيه الدولي محمد نور شمسة. لكن التحدي الأكبر والأبرز الذي سيواجهه رئيس نادي الحرية القادم، مهما كان اسمه، مع إدارته هو الواقع والموقف المالي المتردي للنادي، والسبل التي من الممكن من خلالها تفعيل وخلق الاستثمارات والموارد المادية، ونجاح الإدارة التي تأخر قرار تسميتها كالعادة لهذه المهمّة سيقودها لتثبيت أركانها وتحقيق النجاح المنتظر.