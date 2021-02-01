نشاط وتكريم لدراجات المضمار في ريف دمشق

أقامت اللجنة الفنية للدراجات في ريف دمشق بطولة المحافظة، وذلك على مضمار مدينة الجلاء الرياضية في دمشق بمشاركة 25 لاعباً و17 لاعبة، حيث جرت البطولة على مرحلتين (مرحلة فردي ضد الزمن ومرحلة مطاردة).

رئيس اتحاد الدراجات خالد كوكش أشار لـ”البعث” إلى أن البطولة كانت ناجحة بكافة المقاييس، وهي جاءت ضمن خطة الاتحاد لتنشيط اللعبة في المحافظات بعد توقف اضطراري بسبب تفشي فيروس كورونا. كما أشار كوكش إلى أن اللاعبين واللاعبات كانوا على مستوى المسؤولية، وكان أداؤهم جيداً خلال المنافسات على أرض مضمار الملعب، مبيناً أن البطولة كان لها أهمية في تطوير مستوى اللاعبين، وسيتمّ خلال الفترة المقبلة العمل على ضمّ اللاعبين المميزين لصفوف المنتخب الوطني الذي تنتظره الكثير من الاستحقاقات العام الحالي.

وكشف كوكش أنه في نهاية البطولة أقامت اللجنة الفنية حفل تكريم للفائزين والفعاليات التي ساهمت برفد رياضة الدراجات، ولبطل الدراجات السابق اللاعب أيمن دكدك على ما قدّمه من دعم لفريق ريف دمشق، كما تمّ تكريم رئيس اتحاد الدراجات السابق المرحوم عبد الفتاح بيتماني.

الجدير بالذكر أنه فاز بلقب البطولة لفئة تحت 23 سنة للذكور لمرحلة ضد الساعة من خمس دورات عدي أبو حسنة وسجل 1.49.35 ساعة، كما نال لقب مرحلة المطاردة لخمس دورات وسجل 3.01.70، أما بفئة الإناث وللفئة نفسها فجاءت أولاً رنين سليمان وسجلت 2.12.13 ساعة، ونالت أيضاً لقب مرحلة المطاردة لثلاث دورات وسجلت 2.05.41 ساعة.

عماد درويش