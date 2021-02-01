نفق بطول 100 على محور طريق شيحان- الليرمون

حلب-معن الغادري:

كشفت فرق الصيانة في حلب أثناء قيامها بأعمال صيانة شبكتي المياه والصرف الصحي وترميم الهبوطات والتشققات الناتجة عن هطول الأمطار خلال اليومين الماضين على محور طريق شيحان ودوار الليرمون نفق على عمق 5 أمتار تحت سطح الأرض يبلغ طوله مع تفريعاته حوالي 100 متر.

وعلى الفور قامت المديريات الخدمية وفرق الهندسة بالمحافظة بالكشف عن مسار النفق وردمه والبدء بصيانته وتدعيمه بشكل مناسب.

يذكر أن موقع النفق كان ضمن منطقة التماس والاشتباكات مع المجموعات الإرهابية المسلحة قبل أن يتم تطهير المنطقة من رجس الارهاب مطلع العام الماضي.

يشار إلى أن العصابات الإرهابية المسلحة كانت تستخدم الأنفاق للتسلل إلى قلب المدينة والقيام بأعمال إرهابية ضد الأهالي ومؤسسات الدولة.