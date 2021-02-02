الاحتلال الإسرائيلي يختطف راعياً من بريقة

القنيطرة- محمد غالب حسين:

اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب عمران ابراهيم الخضر، الذي يبلغ 17 عاماً من أبناء قرية غدير البستان، أثناء قيامه برعي الأغنام في قرية بريقة بالقرب من تل عباس بجانب الشريط الشائك، ولا يزال مصير الشاب مجهولاً حتى الآن، حيث اقتادته القوة الإسرائيلية المعادية إلى عمق الأراضي المحتلة في الجولان السوري المحتل، برفقة آليات تتبع “للوحدات الخاصة”، وسط تسيير مكثّف لدوريات الاحتلال على طول خط وقف إطلاق النار.

كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم أربع قنابل مضيئة على طول الشريط الشائك الى الغرب من مدينة القنيطرة المحررة.