بحلول تشرين الثاني من هذا العام من المقرّر أن يكتمل في بريطانيا تنفيذ مشروع أول مطار في العالم لسيارات الأجرة الجوية وطائرات التوصيل. أما الهدف من هذا المشروع، فضلاً عن التماشي مع التطور التكنولوجي، فهو تخفيف الازدحام وتقليل تلوث الهواء والمساهمة في مستقبل خال من الكربون. وقال المؤسّس والرئيس التنفيذي للمطار الجوي الحضري ريكي ساندهو: إنها تقنية جديدة ستغيّر قواعد اللعبة، هناك استثمارات هائلة تمّ إنفاقها على برامج المركبات الجوية، ولكن دعم البنية التحتية أمر أساسي تماماً، سيكون لدينا طاقة متجدّدة ومدمجة مع الألواح الشمسية والمولدات الكهربائية تعمل بخلايا وقود الهيدروجين.

المطار عديم الانبعاث والذي قد يصبح أصغر مطار في العالم على الإطلاق يمكن تركيبه وتثبيته في غضون أيام وتمّ تصميمه بأبعاد مدمجة للغاية، بحيث يمكن نقله وتنفيذه في البلدات والمدن للسماح لسيارات الأجرة الطائرة والطائرات من دون طيار بالهبوط وشحن بطارياتها فيه، ويحتوي المطار نفسه على منصة هبوط يبلغ قطرها 14 متراً ولوحات تدفع المركبات إلى أجزاء مختلفة من الموقع حيث يتمّ شحنها وتنظيفها وفحصها لأغراض الصيانة ونقل الركاب.

وأكد ساندهو: أحد أكبر التحديات التي تواجهها مراكزنا الحضرية هو هذا التدفق العالمي الهائل من الناس، لذا بحلول عام 2050 ستكون هناك أرقام لم نشهدها من قبل وستضع عبئاً إضافياً على أنظمة التنقل الحالية والشوارع مسجلة المزيد من الازدحام والمزيد من التلوث.

شركة «إيربان إير بورت» وشركة «هيونداي» الكورية لصناعة السيارات كشفتا أن موقع أول مطار متنقل في العالم سيكون في مدينة كوفنتري في قلب مقاطعة ويست ميدلاندز غرب إنكلترا.

وفيما حصل المشروع على منحة حكومية بقيمة مليون ومئتي ألف جنيه إسترليني، تقدّر قيمة ثورة التنقل الجوي الحضري بنحو تريليون جنيه إسترليني على مدار عشرين عاماً، حيث تستثمر الشركات والسلطات في طائرات الإقلاع والهبوط العمودي والبنية التحتية المطلوبة. كما تمول مشروع مطار “اير وان” شركة هيونداي موتور جروب التي تخطط لتسويق مركبات الطيران الخاصة بها بحلول العام 2028.