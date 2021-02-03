إحالة /7/ من أصحاب الأفران للقضاء في حلب

حلب- معن الغادري

أحيل إلى القضاء 7 من أصحاب الأفران في حلب بعد أن تم تنظيم الضبوط القانونية بحقهم لإتجارهم بالرغيف، وبيع الخبز خارج نظام البطاقة الالكترونية، كما تم تنظيم ضبط بحق مخبز الحمدانية الآلي الاحتياطي لمخالفة القيود الرسمية، وأوضح المهندس مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أحمد سنكر طرابيشين أن المادة الثامنة من القانون 14 لعام 2015 ستطبق على المخالفين، والتي تنص على فرض عقوبة الحبس لمدة عام، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تصل إلى مليون ليرة سورية.

وفي السياق، تم تنظيم 19 ضبطاً بحق مشغلي المولدات “الأمبيرات” في عدد من مناطق وأحياء المدينة، وتنوعت الضبوط بين عدم الإعلان عن الأسعار، وتقاضي أجر زائد بدل أداء خدمات عامة.

يشار إلى أن أسواق حلب تشهد انفلاتاً غير مسبوق في الأسعار في مختلف المواد والسلع الغذائية والمنظفات واللحوم ومشتقات الألبان والخضار والفواكه، وغيرها من احتياجات الأسرة، ويشتكي المواطنون من غياب الرقابة التموينية لجهة الأسعار وجودة المنتج، ما يعطي الفرصة أكثر لتجار الجملة والمفرق في التحكم بالأسعار، وزيادتها بشكل يومي على هواهم!.