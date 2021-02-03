الاحتلال يواصل تهويد القدس ويعتدي مجدداً على مزارعي الأغوار

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 25 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية وذكرت وكالة “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات في بيت لحم وطولكرم وجنين والخليل ونابلس وسلفيت والقدس المحتلة وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 25 منهم.

في سياق متصل، أكد مكتب إعلام الأسرى بأن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام 2020 حملات الاعتقالات بحق المواطنين من مدينة الخليل، والتي تعتبر من أكثر المدن الفلسطينية التي تتعرض للاستنزاف البشرى بعد مدينة القدس حيث رصد (700) حالة اعتقال من المدينة خلال العام المنصرم .

وأصدرت محكمة عوفر العسكرية أحكاماً بالسجن المؤبد مدى الحياة بحق أسيرين من الخليل وهما الأسير “سحبان الطيطي” والأسير الفتى “خليل يوسف جبارين” (19 عاماً).

وبيّن إعلام الأسرى أن سلطات الاحتلال واصلت اعتقال القاصرين ما دون الـ 18 من أعمارهم من الخليل بحجج مختلفة، حيث وصلت حالات الاعتقال بين القاصرين خلال العام إلى 85 حالة اعتقال.

ميدانياً أيضاً اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين قبر يوسف شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا أن عشرات المستوطنين اقتحموا قبر يوسف وسط إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام صوب الفلسطينيين وتقتحم مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي وتعتدي على الفلسطينيين وتخرب ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

كما جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء اقتحام خربة حمصة في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية وهدمت عشرات المنازل والمنشآت الزراعية.

وكالة معاً نقلت عن مسؤول ملف الاستيطان في الأغوار معتز بشارات قوله إن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة بعدد من الجرافات وهدمت عشرات المنازل والمنشآت الزراعية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية عانين غرب جنين بالضفة الغربية وهدمت عدة منشآت تجارية وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الظهر بالقرية بعدد من الجرافات وهدمت 11 منشأة تجارية.

فيما هدمت قوات الاحتلال منزلين فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة حيث اقتحمت بلدة عناتا شمال شرق المدينة وحي رأس العامود في بلدة سلوان بعدد من الجرافات.

وبالتوازي من ذلك جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم استهداف المزارعين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة المحاصر والصيادين في البحر شماله وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص باتجاه المزارعين الفلسطينيين شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع فيما استهدفت بحرية الاحتلال بنيران أسلحتها الرشاشة مراكب الصيادين الفلسطينيين في البحر قبالة السودانية في شماله وتعتدي قوات الاحتلال يومياً على أراضي الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر لحرمانهم من زراعتها كما تتعمد استهداف الصيادين في البحر وملاحقتهم والاستيلاء على مراكبهم لمنعهم من مزاولة مهنة الصيد التي تعد مصدر رزقهم الوحيد في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه على القطاع.