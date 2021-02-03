دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية

تصدت الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري لعدوان إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية في سماء القنيطرة حيث تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية.

مصدر عسكري قال: في تمام الساعة 10,42 من مساء اليوم الاربعاء نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل برشقات من الصواريخ جوــ أرض ــ و أرض ــ أرض مستهدفاً بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية ، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها ، واقتصرت الخسائر على الماديات.