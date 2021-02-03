تفعيل المحاكم يخفف الأعباء في درعا

درعا- دعاء الرفاعي

أعادت وزارة العدل بالتعاون مع محافظة درعا تأهيل وتفعيل جميع المحاكم، بهدف تبسيط الإجراءات وتقريب القضاء من المواطنين للتخفيف من الأعباء المادية والمعنوية عليهم، ولمس المواطنون في هذه الخطوة الإيجابية الارتياح الكامل، ولاسيما تخفيف الأعباء المادية عنهم واختصار المسافات من وإلى مدينة درعا.

وبيّن المحامي العام في المحافظة القاضي بسام العمري أنه تمّ إحداث محكمتي استئناف مدني وجنح في مدينة نوى، إضافة إلى إحداث المجمع القضائي في مدينة بصرى الشام الذي يشمل عدة محاكم، وكذلك تمّ إعادة تفعيل محاكم الصلح في مناطق المسيفرة وخربة غزالة والحراك وداعل، مشيراً إلى إحداث محاكم استئناف وصلح في مناطق ازرع وجاسم ونوى وبصرى.