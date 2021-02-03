قاطع لكل منزل بلا عداد بحمص

حمص- صديق محمد

تعتزم شركة كهرباء حمص تركيب قواطع باستطاعة “16 أمبير” لكل عائلة لا يتوفر لديها عداد كهربائي في حمص، وذلك لمعالجة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للكهرباء الذي يسبب نتائج سلبية، وخاصة في ظل نقص مخصصات محافظة حمص من كمية الكهرباء البالغة 160 ميغا من احتياجاتها البالغة 7000 ميغا واط.

وأكد محافظ حمص المهندس بسام بارسيك خلال اجتماع ضم مخاتير أحياء المدينة ولجان الأحياء على أهمية تضافر الجهود لمعالجة عملية الاستجرار غير المشروع للكهرباء، ما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين واقع الكهرباء في بقية الأحياء، لافتاً إلى أهمية دور لجان الأحياء بالتعاون مع شركة الكهرباء للحد من هذه العملية، مشيراً إلى أن المحافظة بصدد التحضير لورشة عمل حول الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة البديلة.

وأوضح مدير الكهرباء المهندس صالح عمران أن الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الظاهرة تتضمن تركيب قواطع باستطاعة “16 أمبير” لكل عائلة لا يتوفر لديها عداد كهربائي، وذلك لتأمين التيار الكهربائي بشكل أصولي لهم، مع تعهد بدفع قيمة التيار الكهربائي المقدرة من قبل الشركة العامة لكهرباء محافظة حمص وهي 800 كيلو، مبيّناً أن هذه الحلول تخفف عن الشبكة الكهربائية العامة أحمالاً غير مدروسة، وبالتالي قلة الأعطال، وتنظيم كمية الكهرباء المهدورة بطرق غير مشروعة، وتوزيعها على كافة المناطق، وتحقيق عدالة بالتقنين دون انقطاعات عشوائية.