نادي الرحا ينتظر تحقيق الأحلام المنشآتية

السويداء- زياد عامر

استطاع نادي الرحا تسجيل اسمه على خارطة الرياضة المحلية من خلال تألق الجودو الأنثوي، لكن حالة الصالة الخاصة به، وعدم القدرة على تأمين متطلبات اللعبة، منعا اللعبة من التطور، أما لعبة كرة القدم فكانت حاضرة في كل الاستحقاقات، لكنها بلا ملعب معشب، وعرفت حدودها لتبقى في الدرجات الأدنى.

رئيس النادي نزار أبو راس قدم لـ “البعث” شرحاً مفصلاً عن واقع الألعاب، مبيّناً أن كرة القدم تفوقت بفئة البراعم، لكن القرعة ظلمتها بفئتي الأشبال والناشئين، لتخرج من الدور الأول في بطولة المحافظة، فيما كانت مشاركة الرجال من أجل تثبيت المكان بالدرجة الثانية.

أما عن الجودو فكشف أبو راس عن معاناته من الواقع غير المريح للصالة رغم كثرة الوعود بصيانتها، إضافة لعدم القدرة على تأمين باقي المتطلبات بسبب غياب المال، فيما حافظت رياضة الشطرنج، حسب رئيس النادي، على تواجدها على الساحة المحلية، مشيراً إلى أن رياضة بناء الأجسام والقوة البدنية حققت تفوقاً على مستوى المحافظة.

وعن باقي الألعاب قال أبو راس: هناك نشاطات لرياضة الكاراتيه، وكرة الطاولة، والجديد دخول كرة السلة من خلال مركز تدريبي للصغيرات، لكن أفق تطويرها صعب مع الوعود بترميم الصالة، وإنشاء ملعب صغير معشب لكرة القدم، فالحلم هو منشأة رياضية حضارية تحتضن ألعابنا، وإيجاد مطارح استثمارية من أجل تأمين متطلبات المشاركات المحلية.