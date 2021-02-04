إنجاز خمس مراحل في مشروع الحوض التخزيني لنبع السن

اللاذقية- مروان حويجة

تنفّذ مديرية الموارد المائية في اللاذقية مشروع الحوض التخزيني الإضافي الثاني لنبع السن، ويأتي ضمن مشروع الحصاد المائي الذي تعمل عليه المديرية، في إطار تحقيق الإدارة المتكاملة لموارد المياه واستخدامها بالشكل الأمثل.

وذكر المهندس نبيل حسن مدير الموارد المائية في محافظة اللاذقية أن مشروع الحوض التخزيني الإضافي الثاني لنبع السن يجري العمل فيه على عدة مراحل بسعة تخزينية إجمالية 750 ألف م3 وذلك للاستفادة من المياه المخزنة، مبيناً أن المشروع يسهم في تحسين واقع الري لدعم شبكة 4000 هكتار، ودعم شبكة سوريت الواقعة أراضيها في محافظة طرطوس، حيث تمّ تنفيذ خمس مراحل منه بحجم تخزيني 700 ألف م3، ويتمّ حالياً تنفيذ المرحلة السادسة استكمالاً للمراحل الخمس المنفذة بموجب العقد المبرم مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية، وقد بلغت نسبة الإنجاز العامة 30%.

وأشار حسن إلى أن الغزارة الوسطية لنبع السن تبلغ ١٣.٦ م3 في الثانية والدنيا ٦ أمتار مكعبة في الثانية، والعظمى ٢٤ م3 في الثانية. ويعدّ النبع متعدّد الاستخدامات، حيث هناك عدة منشآت على النبع منها محطة ضخ مياه الشرب إلى اللاذقية، ومحطة مياه الشرب إلى طرطوس، ومحطة مياه الشرب لمصفاة بانياس، إضافة إلى محطة الري ومحطة سوريت. كما تمّ تنفيذ الأحواض التجميعية ومنها الحوضان الأول والثاني، ومحطة ضخ مياه الشرب إلى اللاذقية بغزارة ٣.٨ م3 في الثانية عبر محطتين تضمّ الأولى ٢٤ حوض تصفية، والثانية محطة تعقيم مؤلفة من ١٢ حوض تصفية وتعقيم، وهناك خط الجر الأول ويتكوّن من ٣ مضخات يتمّ من خلالها ضخ المياه إلى خزان بسعة ١٠٠٠ م3، وخط جر ثانٍ إلى خزان بسعة ٢٠٠٠ م3 في الثانية، أما الخطان الثالث والرابع فيتمّ من خلالهما ضخ المياه إلى خزانين: الأول بسعة ٢٠٠٠ م3، والثاني بيع و٥٠٠٠ م3، وتصل كمية مياه الشرب المنتجة يومياً عبر محطة ضخ مياه اللاذقية ما بين ٣١٠ إلى ٣٣٠ ألف م3 في الثانية حسب التغذية الكهربائية. أما بالنسبة للأحواض التجميعية فهناك الحوض التجميعي الأول الذي تمّ تنفيذه بسعة ٧٥ ألف م3 لمياه الشرب والري وملحقة به محطة ضخ، وهناك الحوض التجميعي الثاني بسعة ٧٥ ألف م3 في مراحله الأخيرة ومخصّص لأغراض الري، ودعم إرواء مساحة ١٥٠٠ هكتار في شبكة ٣٠٠٠ هكتار، إضافة إلى ٣٠٠٠ هكتار من شبكة سوريت.