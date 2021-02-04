تعزيز التعاون الفني والعلمي بين “أكساد” وجامعة حماة

حماة – حسان المحمد

وقّع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” وجامعة حماة اليوم اتفاقية لتعزيز التعاون الفني والعلمي بين الجانبين، وذلك في مقر الجامعة، وتتضمن الاتفاقية، ومدتها خمس سنوات، التعاون في مجالات استخدامات المياه متعددة المصادر، وتطوير تربية النخيل، والزراعة الحافظة، ومكافحة التصحر، والاستفادة المشتركة من المختبرات ومحطات التجارب الحقلية لديهما، وتعزيز القدرات التقانية والفنية التي تسهم في تطوير واقع الزراعة في المجالات التي تهم الطرفين.

وتنص الاتفاقية على تبادل الخبرات والاختصاصيين، والمشاركة في الندوات وورشات العمل والدورات التدريبية التي تقام من الطرفين، وتقديم الاستشارة، ونقل الخبرة والتقانة والنشر العلمي، إلى جانب مشاركة الجانبين في الإشراف على طلبة الدراسات العليا لإنجاز رسائلهم التي يتفق على موضوعاتها بين الطرفين بالتشاور العلمي والفني، وبما يدخل في مهمات منظمة أكساد ومجالاتها ونشاطاتها وبحوثها، وستوفر الجامعة بموجب الاتفاقية الأساليب الزراعية الصالحة لإجراء التجارب في الاختصاصات كافة.

وأكد الدكتور نصر الدين العبيد مدير المركز في تصريح لـ “البعث” أن هذه الاتفاقية ستسهم في إرساء أسس التعاون العلمي والفني بين الجانبين، وتطبيق معايير الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية، والإدارة السليمة في مجال الزراعة، ودعم آليات العمل حسب أولويات التنمية الزراعية المستدامة، وإيماناً منها بأهمية هذا التعاون وتطويره باستمرار، وضرورة التنسيق والتعاون بين مؤسسات البحث العلمي العربية الهادفة إلى تطوير البحث العلمي الزراعي.

من جانبه قال رئيس جامعة حماة الدكتور محمد زياد سلطان: إن التوقيع على هذه الاتفاقية هو انطلاقة جديدة لمسيرة التعاون بين الجانبين، وحصيلة طبيعية للمكانة المرموقة التي تتمتع بها منظمة أكساد، إلى جانب الدور المهم الذي يلعبه المركز في تحقيق تنمية زراعية عربية مستدامة.