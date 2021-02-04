الخارجية الفلسطينية: المجتمع الدولي مطالب بإدانة مجزرة خربة حمصة الفوقا في الأغوار

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني مجددة إدانتها انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني مؤكدة أنها ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأحدثها ما ارتكبه الاحتلال في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية.

وقالت الخارجية في بيان أوردته وكالة وفا اليوم الخميس إن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق خربة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية حلقة من حلقات الحرب المفتوحة التي تمارسها ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم على مرأى ومسمع من العالم أجمع في استخفاف متعمد بالإدانات الدولية واستهتار ممنهج بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها واتفاقيات جنيف

داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات حاسمة والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الفلسطينيين.

من جهة اخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات في رام الله والبيرة وجنين وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت ستة منهم.

كما واعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية وذكرت وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات فحمة وكفراعي وجبع جنوب جنين واطلقت الرصاص وقنابل الغاز ما أدى إلى إصابة شاب واعتقلت آخر كما اقتحمت مخيم عايدة شمال بيت لح واعتقلت ثلاثة فلسطينيين كما هدمت قوات الاحتلال منزلا فلسطينيا في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل بالضفة الغربية وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت خربة طه في البلدة بعدد من الجرافات وهدمت منزلا .

وفي إطار تنفيذ مخططاتها الاستيطانية تصعد قوات الاحتلال عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين بالضفة الغربية في ظل صمت المجتمع الدولي وتجاهله المطالبات الفلسطينية بالتدخل العاجل لوقف هذه الممارسات.