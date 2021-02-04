بايدن يعلن نهاية الدعم الأمريكي لعمليات “التحالف السعودي” في اليمن

كشف مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن الرئيس جو بايدن سيعلن وقف الدعم الأميركي للحرب ضد اليمن، وذكر أنه “نتبنى سياسة لا تنطوي على أي مفاجآت، وقد تحدّثنا أيضاً إلى المسؤولين في السعودية والإمارات حول وقف الدعم الأميركي للعمليات الهجومية على اليمن”.

ولفت إلى أن القرار بشأن اليمن “لا يمتد إلى العمليات الهجومية التي تستهدف “القاعدة”، لأنها تستهدف حماية أمننا القومي، بل نحن نتحدّث عن حرب أدت إلى أكبر أزمة إنسانية”، حسب تعبيره.

يأتي ذلك بعدما جمّدت إدارة بايدن صفقة بيع طائرات أف 35 إلى الإمارات لـ”إعادة دراستها”، وصفقة سلاح أخرى مع النظام السعودي بسبب الحرب على اليمن.

يأتي ذلك فيما أكد مصدر رفيع في حكومة صنعاء أن هناك تواصلاً قائماً منذ أسبوع بين صنعاء والإدارة الأميركية الجديدة، مشيراً إلى أن التواصل يهدف إلى تحقيق السلام في اليمن وإلغاء تصنيف “أنصار الله” منظمة إرهابية.

من جهته، تطرق رئيس القوات الأميركية في عموم الشرق الأوسط، فرانك ماكينزي، خلال مقابلة في مقر إقامته في قاعدة العديد في مشيخة قطر، إلى رؤيته حول تطبيق سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن، واعتبر أن إدارة الرئيس بايدن ستجري مراجعة وتقييم لسياسة واشنطن نحو الرياض، لكنها لن تستقر على منحى واضح المعالم في أي وقت قريب.

وفي هذا السياق، أرسل عدد من أعضاء مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي مذكرة إلى وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، يحثونه فيها على “مراجعة دقيقة لمجمل العلاقات الأميركية مع السعودية بشكل عاجل”.

إلى ذلك، رحبت حركة أنصار الله في صنعاء، مساء الخميس، بقرار إدارة بايدن إنهاء دعم واشنطن للعمليات في اليمن، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرياً، معتبرين أنها قد تكون خطوة نحو إنهاء النزاع. وقال مسؤول في الحركة حميد عاصم: “نتمنى أن يكون مقدمة لاتخاذ قرار وقف الحرب على اليمن، وأن يكون مقدمة لاتخاذ موقف قوي في مجلس الأمن لصالح وقف العدوان”، مضيفاً “نحن نتفاءل بذلك”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، أكد الأسبوع الماضي أن النظام السعودي ساهم في أسوأ أزمة إنسانية مستمرة في اليمن.

وتعتبر الأمم المتحدة أن الوضع في اليمن هو أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من 80٪ من السكان، أو 24.1 مليون شخص، إلى مساعدات إنسانية.

في الأثناء، أكد مشايخ وحكماء من محافظة مأرب في اليمن، اليوم، أن اختطاف النساء عمل مشين وجريمة إرهابية، وذلك رداً على اختطاف قوات الرئيس هادي لـ7 نساء من المدينة، وتعذيبهن بزعم ارتباطهن بخلايا نائمة تابعة لحكومة صنعاء.

وفي وقفة تضامنية مع النساء المختطفات في صنعاء، دعا بيان القبائل إلى النفير العام ورفد جبهات القتال بالمال والرجال لتحرير كافة الأراضي اليمنية المحتلة من قبائل قوات التحالف السعودي، وأكد البيان أن “جرائم هتك الأعراض واختطاف أحرار البلد وسابقاتها المرتكبة من قبل مرتزقة العدوان على مرأى ومسمع من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي جرائم لن تسقط بالتقادم”، وجدد إدانته لاستمرار قرصنة وحصار التحالف السعودي عبر منعه دخول المشتقات النفطية والغذائية والدوائية.

كما شدد المشاركون في الوقفة التضامنية رفضهم لقرار الادارة الأميركية بتصنيف جماعة أنصار الله بحركة إرهابية، ووصفوا الخطوة بالإجرام الأرعن.

وفي سياقٍ متصل، قدّم مجلس التلاحم القبلي وقيادة المجلس المحلي في محافظة مأرب قافلة الفتح والنصر المبين دعماً لقوات الجيش واللجان الشعبية، وتضم القافلة وجبات غذائية ومساعدات مالية وعينية.

الاستنكار الشعبي يأتي بعدما نقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، السبت الماضي، عن مصدر محلي قوله إن مجموعة داهمت منازل نازحين، واختطفت 5 نساء من بين عائلاتهن، ثم عاودت اختطاف 2 أخريين في اليوم التالي”، وأشار إلى أنه “تم نقل المختطفات إلى جهة مجهولة، دون إبلاغ أسرهن عن أماكن اعتقالهن”.