ثلاثة مراكز تحويل كهربائية في القنيطرة

القنيطرة- محمد غالب حسين

قامت الورشات الفنية في شركة كهرباء محافظة القنيطرة بتركيب محولة باستطاعة 200 ك.ف. ا في قرية ممتنة بريف المحافظة، بهدف تخفيف الضغط على خطوط الشبكة الكهربائية ومراكز التحويل في المحافظة.

وأوضح مدير عام الشركة المهندس بسام المصري أن الشركة قامت أيضاً باستبدال محولة كهرباء باستطاعة أكبر بساحة السوق القديم في قرية الكوم الأوسط، بسبب الأعطال الكثيرة، ونتيجة الحمل الزائد لتغذية معظم أحياء القرية، كما تمّ استبدال محولة أخرى في قرية ايويا من 200 ك.ف.ا إلى 400 ك.ف.ا لضمان استقرار التيار الكهربائي فيها.