ديربي اللاذقية يفتتح رحلة إياب الدوري الممتاز

تعود الحرارة لملاعب دورينا غداً الجمعة بإقامة مباريات الجولة الأولى من مرحلة الإياب بعد فترة استراحة قصيرة لم تكن كافية لكثير من الأندية لتحسين أوضاعها، حيث سيكون ديربي اللاذقية الذي سيجمع تشرين المتصدر (30 نقطة) بجاره حطين الرابع (26 نقطة)، والذي سيحتضنه ملعب الباسل، أبرز لقاءات الجولة.

وبعيداً عن حساسية لقاءات الجيران التي سيخفف من حدتها غياب الجمهور، فإن المتوقع أن نشهد لقاء مليئاً بالمتعة بين الجارين الساعيين للاستمرار في المنافسة على اللقب، لكن تخوف عشاق تشرين يبقى من تأثير رحيل الثنائي علاء الدالي وورد السلامة عن الفريق للاحتراف خارجياً.

شريك الصدارة الجيش (30 نقطة) سيكون في اختبار صعب عندما يحل ضيفاً على الاتحاد الثامن (16 نقطة)، فرغم الفوارق الفنية بين الفريقين، واختلاف طموحاتهما، إلا أن لقاءاتهما عادة لا تعترف بذلك، خاصة أن أصحاب الأرض يبحثون عن تحسين موقعهم والعودة لمكانهم الطبيعي بين الكبار.

الكرامة الثالث (28 نقطة) سيرحل إلى ملعب الجلاء في دمشق لملاقاة حرجلة الحادي عشر (9 نقاط) في مباراة تبدو في متناول أزرق حمص بالنظر لما يمتلكه من نجوم، فضلاً عن رغبته باسترجاع الصدارة، لكن إمكانية حدوث المفاجأة تبدو واردة.

وعلى أرض ملعب الفيحاء يبحث الوحدة الخامس (24 نقطة) عن استغلال سوء أحوال ضيفه الحرية قبل الأخير (6 نقاط) لإضافة ثلاث نقاط جديدة لرصيده في سعيه للصعود نحو ثلاثي المقدمة، من جانبه يستضيف جبلة السابع (18 نقطة) فريق الطليعة السادس (21 نقطة) على ملعب البعث في مباراة بنقاط مضاعفة للفائز فيها الذي سيخطو بثبات نحو الفرق المنافسة.

وفي سعيه للهروب من شبح الهبوط يحل الساحل الثاني عشر (6 نقاط) ضيفاً على الوثبة التاسع (16 نقطة)، وكذلك يسعى الفتوة الأخير لتدارك ما فاته عندما يلاقي على ملعب تشرين في دمشق فريق الشرطة العاشر (11 نقطة) الذي يقدم أداء محيّراً منذ بداية الموسم.

“البعث“